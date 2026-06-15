関西ジュニアが超一流のエンターテイナーに弟子入りし、過酷な試練に挑む新番組『エンターティーチャー 限界弟子入り中！』（全5回）。

「漫才」「和太鼓」「LED ダンス」など、それぞれの頂点を極めたエンターティーチャーたちのもとで“限界まで”修業し、最後は「公開収録の場での生披露」という、やり直しのきかない一発勝負のステージが待ち受けている。

＃２ 10人の心をひとつに！“集団美”が要の「チアダンス」

今回 限界弟子入りするのは、“チアリーダーの最高峰”と言われる NFL チアリーディングで、日本人初のキャプテンを務めた小島智子。小島率いるチアダンススクール・TKCAは国際大会でグランドチャンピオン獲得実績を誇る強豪チーム。

なによりも「集団美」が求められるチアダンスに、小学3年生から中学2年生までの10人のジュニアが挑戦！

しかし入所時期の違いから、何をするにしても無意識に先輩・後輩グループに分かれてしまうという課題が露呈。そんな中、先輩の必死さと後輩の甘さゆえのミスが衝突を生み、エンターティーチャーからの厳しい指導に涙が止まらない一幕も。

「甘えの涙はいらない、悔しさの涙なら成長する」という、エンターティーチャーのイズム（＝信念）のもと、大粒の涙を流しながら22日間の猛特訓に食らいつくちびっこジュニアたち。

厳しい指導の先に待つのは成功か、それとも――。

仲間と支え合い、壁を乗り越えながら成長していく姿は胸アツだ！



■放送後にTELASAで「未公開映像つき特別編」を独占配信！

全5回の放送終了後には、TELASA（テラサ）で本編に未公開映像を加えた「未公開映像付特別編」を毎回独占配信する。惜しくも本編に入りきらなかったシーンは必見！

「エンターティーチャー 限界弟子入り中！」

出演： ① LEDダンス

エンターティーチャー：XTRAP（ZANGE、RYOGA、KENSHIN）

池川侑希弥、中川惺太、北野快浬、井上蒼生

② チアダンス

エンターティーチャー：小島智子（チアダンスチームTKCA）

元重瑛翔、岡野すこやか、藤本有惺、谷口尊星、橋本誠吾、西野湊人、今江翔、川上楓愛、中須賀湊登、山庄司蒼偉

③ 漫才

エンターティーチャー：フースーヤ

伊藤篤志、丸岡晃聖

④ 和太鼓

エンターティーチャー：DRUM TAO（ドラム・タオ）

北村仁太郎、亀井海聖、渡邉大我、野田開仁、森ケイン

＜スタジオでの見届け人＞

黒田有 ａkane（アバンギャルディ） ほか

【放送日時】

第1回 6月14日（日）午前10時～10時30分

第2回 6月21日（日）午前10時～10時30分

第3回 6月28日（日）午前10時～10時30分

第4回 7月12日（日）午前10時～10時30分

第5回 7月19日（日）午前10時～10時30分

ABC テレビ（関西地区で放送）

TVer 見逃し配信あり 地上波放送後にTELASAで未公開映像を含めて独占配信

