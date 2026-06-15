【「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」公開記念グッズ】 7月10日より順次発売

グレイ・パーカー・サービスは、「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」の公開を記念したグッズを、ちいかわ公式WEB SHOP「ちいかわマーケット」、全国のちいかわ公式グッズショップ「ちいかわらんど」、映画ちいかわ 人魚の島のひみつ POP UP STORE、映画ちいかわ POPUP in TOHOシネマズ他にて7月10日より順次発売する。「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」は7月24日より全国公開予定。

今回の映画の舞台にちなんだマスコットやぬいぐるみはもちろん、ポーチやエコバッグ、キーホルダーから、食卓を彩る島二郎のカレー皿まで、作中の印象的なシーンをピックアップしたラインナップとなっている。

グッズの一部を紹介

マスコット（ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、ラッコ、シーサー、古本屋）

価格：各1,870円

マスコット（セイレーン／からいお顔、セイレーン／ふつうのお顔、島二郎）

価格：各2,420円

マスコット（ヒトハ、フタバ）

価格：各1,540円

マスコット（人魚）

価格：1,650円

ちょっと大きなセイレーンぬいぐるみ

価格：3,410円

どっしりおすわり島二郎ぬいぐるみ

価格：3,190円

ウロコ型のアクセサリーポーチ

価格：2,750円

人魚のうろこ～永遠のお守り～

価格：770円

昆布フリル付き2個セットポーチ

価格：2,200円

人魚の島のリゾートバッグ

価格：4,400円

フォンタブ付きビーズストラップ 3種

価格：各1,320円

3連アクリルチャーム 2種

価格：各1,320円

コクーングラス 2種

価格：各1,980円

吸水ボトルタオル 2種

価格：各1,320円

メタルクリアファイル 2種

価格：各440円

大きめステッカー 12種

価格：各440円

ミニソフビフィギュアコレクション（全10種）

価格：単品各550円／BOX5,500円

セイレーン光るキーホルダー

価格：1,320円

※7月24日販売開始

LEDルームライト

価格：6,600円

※7月24日販売開始

※本商品は劇場物販での取り扱いは予定されていません

ノベルティ情報

ノベルティ（1）おかおバッジ（全4種）

商品を8,800円（税込）以上購入で「おかおバッジ（全4種）」がランダムで1個もらえる。

※CHIIKAWA SHOP in TAIPEIでは2500TWD以上の購入で配布となります。

・配布開始日：7月10日（金）

・対象店舗：ちいかわマーケット（オンラインストア）※11時開始

ちいかわらんど（15店舗）

キデイランド大阪梅田店 POP UP SHOP1

映画ちいかわ 人魚の島のひみつ POP UP STORE

CHIIKAWA SHOP in TAIPEI

ノベルティ（2）トレーディングカード（全6種）

商品を2,200円（税込）購入ごとに「トレーディングカード（全6種）」がランダムで1枚もらえる。

※CHIIKAWA SHOP in TAIPEIでは800TWD以上の購入で配布となります。

・配布開始日：7月10日（金）

・対象店舗：ちいかわらんど（15店舗）

キデイランド大阪梅田店 POP UP SHOP1

映画ちいかわ 人魚の島のひみつ POP UP STORE

CHIIKAWA SHOP in TAIPEI

ノベルティ（3）ミニうきわ（全1種）

商品を3,300円（税込）以上購入で「ミニうきわ（全1種）」が1個もらえる。

・配布開始日：7月10日（金）

・対象店舗：ちいかわマーケット（オンラインストア）※11時開始

【注意事項】

※写真はサンプルです。実際の商品とは若干異なる可能性があります。

※「映画ちいかわ」を含めた「ちいかわ」関連商品をお買い上げのお客様が対象です。

※お会計の合算・分割はできません。

※お一人様1会計につきランダムで1個のお渡しとなります。

※カプセルトイ筐体でのご購入は対象外となります。

※ノベルティはなくなり次第終了となります。

※対象の店舗以外ではノベルティは付きません。予めご了承ください。

「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」公開記念グッズ販売概要

発売日：7月10日（金）

販売場所

オンラインストア※11時より発売

〇ちいかわ公式WEB SHOP「ちいかわマーケット」 https://chiikawamarket.jp/

取り扱い店舗

〇ちいかわ公式グッズショップ「ちいかわらんど」

原宿店、大阪梅田店（※8月6日より販売）、福岡パルコ店、京都四条河原町店、TOKYO Station、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、名古屋パルコ店、仙台パルコ店、札幌パルコ店、横浜店、広島パルコ店、心斎橋パルコ店、新宿店、金沢フォーラス店、池袋パルコ店、越谷レイクタウン店

〇キデイランド大阪梅田店 POP UP SHOP1

※8月5日まで

〇映画ちいかわ 人魚の島のひみつ POP UP STORE

イオンモール新潟亀田インター、イオンモール倉敷、イオンモール日吉津、イオンモール橿原、スパリゾート ハワイアンズ ビッグアロハ、イオンレイクタウンkaze、イオンモール須坂、イオンモール福岡、イオンモール大高、イオンモール各務原インター、イオンモール宮崎、イオンモール広島府中、イオンモール甲府昭和、イオンモールKYOTO Sakura館、イオンモール新利府 南館、華山1914文創產業園區 藝術西街

〇映画ちいかわ POPUP in TOHOシネマズ

TOHOシネマズ南大沢、TOHOシネマズ仙台、TOHOシネマズ流山おおたかの森、TOHOシネマズ川崎、TOHOシネマズららぽーと横浜、TOHOシネマズ名古屋栄、TOHOシネマズ津島、TOHOシネマズ木曽川、TOHOシネマズ岐阜、TOHOシネマズモレラ岐阜、TOHOシネマズ泉北、TOHOシネマズ鳳、TOHOシネマズくずはモール、TOHOシネマズ二条、TOHOシネマズ岡南(こうなん)、TOHOシネマズ緑井、TOHOシネマズ高知、TOHOシネマズ天神・ソラリア館、TOHOシネマズ直方、TOHOシネマズららぽーと福岡、TOHOシネマズ長崎、TOHOシネマズ大分わさだ、TOHOシネマズ宇城、TOHOシネマズサンストリート浜北、TOHOシネマズ日本橋

〇お台場ファンライジング

ちいかわお台場商店 22階店、ちいかわお台場商店 1階フジテレビ モール店 ※7月25日より販売

〇全国の劇場物販

※7月24日より販売

〇CHIIKAWA SHOP in TAIPEI

※各会場の会期や最新の商品の取り扱い状況については、下記サイトよりご確認ください。

□各会場の会期や最新の商品の取り扱い状況のページ

【劇場物販：注意事項】

※劇場での販売商品の数には限りがございます。上映期間中であっても、販売を終了させていただく場合がございます。

※劇場販売に関して、各劇場にて一時的に完売となっていた場合でも予告なく再入荷する場合がございます。

※各劇場では、事故・混乱防止のため、整列や販売時間など告知なく制限を設けさせていただく場合がございます。スタッフの指示に従っていただきますようご協力をお願いいたします。

※劇場販売に関して、当日の販売状況によってお並びいただいてもご購入いただけない場合がございます。予めご了承ください。

※劇場販売に関して、一部取り扱いの無い劇場、商品がございます。

※お客さまのご都合および、購入後のキャンセル・ご返金等はできかねます。

※各劇場周辺・施設入口での深夜・早朝からの待機、整列等は、近隣ならびに他の施設利用者のご迷惑となりますのでお控えください。

(C)nagano

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