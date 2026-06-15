『多すぎる恋と殺人』後日譚配信決定 小西桜子が壮馬（西垣匠）と過去に関係があった謎の女性役で出演
俳優・森カンナが主演を務める、日本テレビ月曜プラチナイト枠ドラマDEEP『多すぎる恋と殺人』（毎週月曜 深0：24）のHuluオリジナルストーリー「甘すぎる夢と籠城」が、全2話配信されることが15日、発表された。
【場面写真】迫力！神木譲（前田公輝）の胸ぐらを掴む真奈美（森カンナ）
本作は、自由に生きる“奔放刑事”のたくさんの恋と別れを描く超・刺激的なラブ×サスペンス×コメディー。谷崎真奈美（森）は、たくさんの恋人（通称・マイラブ）を持つ、警視庁捜査一課の刑事。ツンデレ枠・筋肉枠・枯れオジ枠・真面目枠・後輩枠・ドS枠などさまざまなマイラブたちと人生を謳歌している。そんなある日、自分と関係を持った男性が次々と殺される事件が発生。真奈美に片思いする後輩刑事・黒岩壮馬（西垣匠）とタッグを組んで、奇妙な連続殺人事件の真相を追う。
Huluオリジナルストーリーで描かれるのは本編の後日譚。連続殺人事件が解決し、日常を取り戻したかに見える警視庁の捜査一課だが、“ある籠城事件”が発生する。
また、俳優の小西桜子が、Huluオリジナルストーリー「甘すぎる夢と籠城」にゲスト出演することが決定。壮馬と過去に関係があった謎の女性・津川夏子を演じる。
Huluオリジナルストーリー前編は、22日本編最終回放送後、後編は29日深夜0時から配信される。
【場面写真】迫力！神木譲（前田公輝）の胸ぐらを掴む真奈美（森カンナ）
本作は、自由に生きる“奔放刑事”のたくさんの恋と別れを描く超・刺激的なラブ×サスペンス×コメディー。谷崎真奈美（森）は、たくさんの恋人（通称・マイラブ）を持つ、警視庁捜査一課の刑事。ツンデレ枠・筋肉枠・枯れオジ枠・真面目枠・後輩枠・ドS枠などさまざまなマイラブたちと人生を謳歌している。そんなある日、自分と関係を持った男性が次々と殺される事件が発生。真奈美に片思いする後輩刑事・黒岩壮馬（西垣匠）とタッグを組んで、奇妙な連続殺人事件の真相を追う。
また、俳優の小西桜子が、Huluオリジナルストーリー「甘すぎる夢と籠城」にゲスト出演することが決定。壮馬と過去に関係があった謎の女性・津川夏子を演じる。
Huluオリジナルストーリー前編は、22日本編最終回放送後、後編は29日深夜0時から配信される。