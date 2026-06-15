“たくさんの恋人がいる女刑事”森カンナ、まさかの逮捕 『多すぎる恋と殺人』連続殺人事件がクライマックス
俳優の森カンナが主演を務める、日本テレビ月曜プラチナイト枠ドラマDEEP『多すぎる恋と殺人』（毎週月曜 深0：24）の第11話が、きょう15日深夜に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。
【場面写真】迫力！神木譲（前田公輝）の胸ぐらを掴む真奈美（森カンナ）
本作は、自由に生きる“奔放刑事”のたくさんの恋と別れを描く超・刺激的なラブ×サスペンス×コメディー。谷崎真奈美（森）は、たくさんの恋人（通称・マイラブ）を持つ、警視庁捜査一課の刑事。ツンデレ枠・筋肉枠・枯れオジ枠・真面目枠・後輩枠・ドS枠などさまざまなマイラブたちと人生を謳歌している。そんなある日、自分と関係を持った男性が次々と殺される事件が発生。真奈美に片思いする後輩刑事・黒岩壮馬（西垣匠）とタッグを組んで、奇妙な連続殺人事件の真相を追う。
真奈美の50人の恋人＝マイラブたちを狙った連続殺人事件は、最悪の展開へ。真奈美と一緒に事件の真相を追っていた後輩刑事・壮馬が、雑居ビルの屋上で頭から血を流し、意識不明の重体に。現場に駆けつけた真奈美の友人・豊橋依織（大沢あかね）と小野由利子（堀内敬子）が見たのは、血まみれの手で壮馬を抱きかかえる真奈美だった。
真奈美が壮馬を殺害したのか。警察内部では、真奈美と指名手配中の元夫・桐生徹（青柳翔）が共謀し、事件の指示役“アイチャン”を名乗って連続殺人を計画したとの声が上がり始める。そんな中、留置場に収容された真奈美を先輩刑事・清住五郎（星田英利）が取り調べる。
絶体絶命の真奈美のもとに集まるマイラブたち。さらに、留置場で出会う新たなマイラブ候補や、相部屋になった傷害事件の容疑者など、多すぎる愛と欲望を巻き込んで、連続殺人事件はいよいよクライマックスを迎える。
【場面写真】迫力！神木譲（前田公輝）の胸ぐらを掴む真奈美（森カンナ）
本作は、自由に生きる“奔放刑事”のたくさんの恋と別れを描く超・刺激的なラブ×サスペンス×コメディー。谷崎真奈美（森）は、たくさんの恋人（通称・マイラブ）を持つ、警視庁捜査一課の刑事。ツンデレ枠・筋肉枠・枯れオジ枠・真面目枠・後輩枠・ドS枠などさまざまなマイラブたちと人生を謳歌している。そんなある日、自分と関係を持った男性が次々と殺される事件が発生。真奈美に片思いする後輩刑事・黒岩壮馬（西垣匠）とタッグを組んで、奇妙な連続殺人事件の真相を追う。
真奈美が壮馬を殺害したのか。警察内部では、真奈美と指名手配中の元夫・桐生徹（青柳翔）が共謀し、事件の指示役“アイチャン”を名乗って連続殺人を計画したとの声が上がり始める。そんな中、留置場に収容された真奈美を先輩刑事・清住五郎（星田英利）が取り調べる。
絶体絶命の真奈美のもとに集まるマイラブたち。さらに、留置場で出会う新たなマイラブ候補や、相部屋になった傷害事件の容疑者など、多すぎる愛と欲望を巻き込んで、連続殺人事件はいよいよクライマックスを迎える。