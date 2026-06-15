7月26日から放送されるTBS系日曜劇場「VIVANT」（日曜午後9時）第2シーズンのキービジュアルが15日、解禁された。

23年7月期に放送された第1シーズンの続編で、前作のラストシーンから幕を開ける。国際テロ組織・テントをめぐる任務から帰還した矢先、乃木憂助（堺雅人）の目に飛び込んできたのは、ほこらに置かれた赤いまんじゅう。それは別班の緊急招集を告げるサインだった。

憂助が父でありテントの指導者でもあったノゴーン・ベキ（役所広司）に銃弾を放った日。薫（二階堂ふみ）、ジャミーンと再会し、2人を力強く抱きしめた日。その裏で起こっていた真相が第1話で明かされる。

また同作の世界観を楽しめる3つの特別イベント開催も決定した。第1話放送前日の7月25日に東京国際フォーラムホールAで、第1シーズンをダイジェスト版で一挙プレーバックする上映会を開催。出演者やスタッフのトークショーも実施予定となっている。

8月には出演者が集う、一夜限りのファンミーティングを開催。さらに9月には、ドラマで使用されたセットの中でミッションを行う体験型イベントが行われる。東京開催後、大阪も巡回予定。