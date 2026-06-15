ボートレース鳴門のPR隊が15日、東京・越中島のスポーツニッポン新聞社を訪問。23〜28日に行われるSG「第36回グランドチャンピオン」の魅力をアピールした。

SGで活躍した選手が出場するハイレベルの大会で、鳴門では9年ぶり2度目の開催。池田浩二（48＝愛知）、峰竜太（41＝佐賀）、茅原悠紀（38＝岡山）、西山貴浩（39＝福岡）、桐生順平（39＝埼玉）、丸野一樹（34＝滋賀）ら強豪がズラリ。地元は菅章哉が期待を背負う。

キャンペーンガールの那津あやこは「菅（章哉）選手（37）に悲願のSGを獲っていただきたい。私は（鳴門と）同じ四国の愛媛県松山市出身。ぜひ皆さん、鳴門で観光をしながらボートレースを楽しんで」と期待した。

節間、会場では「ウズホール」をフル稼働。「里崎智也＆袴田彩会トークショー」（24日）、「松井珠理奈トーク＆LIVEステージ」（25日）、「福留光帆トークショー」（26日）など、イベントが充実する。那津は「熱くボートレースを語れる福留さんは影響力があります」と語った。売り上げ目標は140億円。