¥í¥Ã¥Æ¡¦ÎëÌÚ¾¼ÂÁ¡Ê»£±Æ¡á´ä²¼ÍºÂÀ¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡ÊNPB¡Ë¤Ï15Æü¡¢¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à2026¡Ù¤Î½Ð¾ìÁª¼ê¤ò·è¤á¤ë¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤ÎÃæ´Ö·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡¥í¥Ã¥ÆÀª¤Ï½µÌÀ¤±¤Î·îÍËÆü¤âÎëÌÚ¾¼ÂÁ¡ÊÃæ·Ñ¤®Åê¼êÉôÌç¡Ë¡¢¾®ÀîÎ¶À®¡ÊÆóÎÝ¼êÉôÌç¡Ë¡¢Í§¿ùÆÆµ±¡ÊÍ··â¼êÉôÌç¡Ë¤â¥È¥Ã¥×¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°Êá¼êÉôÌç¤Ç¤ÏÀÐ°ËÍºÂÀ¡ÊÃæÆü¡Ë¤¬ºäÁÒ¾­¸ã¡Ê¹­Åç¡Ë¤òÈ´¤¤¤Æ3°Ì¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°ÆóÎÝ¼êÉôÌç¤Ç¤ÏÆâ»³ÁÔ¿¿¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤¬Ãæ´ÖÈ¯É½»Ï¤Þ¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ3°ÌÆþ¤ê¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ÍÞ¤¨Åê¼êÉôÌç¤Ç¤ÏÌøÀîÂçÚð¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤¬´ä¾ëñ¥¶õ¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤òÈ´¤¤¤Æ3°Ì¤Ë¡£

¡¡º£Ç¯¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ÏÂè1Àï¤¬7·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¡¢Âè2Àï¤¬7·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÉÙ»³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£

¡¡5·î21Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ï6·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡£7·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë16»þ¤ËºÇ½ª·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢7·î13Æü¡Ê·î¡Ë16»þ¤Ë´ÆÆÄÁªÈ´¤ò´Þ¤à¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£

¢¡ ¥»¡¦¥ê¡¼¥°Ãæ´Ö·ë²Ì

¡ãÀèÈ¯Åê¼ê¡ä

199,944¡¡»³ÌîÂÀ°ì¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë

179,024¡¡¹â¶¶ÍÚ¿Í¡Êºå¿À¡Ë

76,514¡¡ºÍÌÚ¹À¿Í¡Êºå¿À¡Ë

¡ãÃæ·ÑÅê¼ê¡ä

288,944¡¡ÂçÀª¡Êµð¿Í¡Ë

189,195¡¡À±ÃÎÌï¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë

64,732¡¡¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¡ÊDeNA¡Ë

¡ãÍÞ¤¨Åê¼ê¡ä

354,448¡¡¥­¥Ï¥À¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë

151,437¡¡´äºêÍ¥¡Êºå¿À¡Ë

120,993¡¡¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Êµð¿Í¡Ë

¡ãÊá¼ê¡ä

214,451¡¡¸Å²ìÍ¥Âç¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë

181,417¡¡ºäËÜÀ¿»ÖÏº¡Êºå¿À¡Ë

152,144¡¡ÀÐ°ËÍºÂÀ¡ÊÃæÆü¡Ë

¡ã°ìÎÝ¼ê¡ä

364,145¡¡Âç»³ÍªÊå¡Êºå¿À¡Ë

180,247¡¡¥ª¥¹¥Ê¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë

134,732¡¡Åû¹á²ÅÃÒ¡ÊDeNA¡Ë

¡ãÆóÎÝ¼ê¡ä

288,267¡¡ÃæÌîÂóÌ´¡Êºå¿À¡Ë

180,150¡¡ËÒ½¨¸ç¡ÊDeNA¡Ë

131,327¡¡Æâ»³ÁÔ¿¿¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë

¡ã»°ÎÝ¼ê¡ä

429,416¡¡º´Æ£µ±ÌÀ¡Êºå¿À¡Ë

186,104¡¡Éð²¬Î¶À¤¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë

96,959¡¡ºäËÜÍ¦¿Í¡Êµð¿Í¡Ë

¡ãÍ··â¼ê¡ä

279,350¡¡Ä¹²¬½¨¼ù¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë

254,675¡¡Â¼¾¾³«¿Í¡ÊÃæÆü¡Ë

149,984¡¡ÌÚÏ²À»Ìé¡Êºå¿À¡Ë

¡ã³°Ìî¼ê¡ä

464,956¡¡¿¹²¼æÆÂÀ¡Êºå¿À¡Ë

251,905¡¡ºÙÀîÀ®Ìé¡ÊÃæÆü¡Ë

247,396¡¡ÁýÅÄ¼î¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë

¢¡ ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°Ãæ´ÖÈ¯É½

¡ãÀèÈ¯Åê¼ê¡ä

159,543¡¡°ËÆ£Âç³¤¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë

123,532¡¡Ê¿ÎÉ³¤ÇÏ¡ÊÀ¾Éð¡Ë

89,622¡¡ÂçÄÅÎ¼²ð¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë

¡ãÃæ·ÑÅê¼ê¡ä

184,480¡¡ÎëÌÚ¾¼ÂÁ¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë

160,781¡¡¹ÃÈåÌî±û¡ÊÀ¾Éð¡Ë

153,466¡¡ÌºÌÚÏ¡¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë

¡ãÍÞ¤¨Åê¼ê¡ä

225,393¡¡¥Þ¥Á¥ã¥É¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë

189,550¡¡²£»³Î¦¿Í¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë

140,859¡¡ÌøÀîÂçÚð¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë

¡ãÊá¼ê¡ä

238,385¡¡ÅÄµÜÍµÎÃ¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë

158,686¡¡¼ã·î·òÌð¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë

141,213¡¡³¤ÌîÎ´»Ê¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë

¡ã°ìÎÝ¼ê¡ä

298,692¡¡À¶µÜ¹¬ÂÀÏº¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë

252,944¡¡¥Í¥Ó¥ó¡ÊÀ¾Éð¡Ë

179,820¡¡¥½¥È¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë

¡ãÆóÎÝ¼ê¡ä

233,158¡¡¾®ÀîÎ¶À®¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë

217,883¡¡ÂÀÅÄÌº¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë

174,842¡¡ËÒ¸¶ÂçÀ®¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë

¡ã»°ÎÝ¼ê¡ä

372,209¡¡·ª¸¶ÎÍÌð¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë

180,499¡¡·´»ÊÍµÌé¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë

128,074¡¡½¡Í¤Ëá¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë

¡ãÍ··â¼ê¡ä

178,066¡¡Í§¿ùÆÆµ±¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë

166,293¡¡¿åÌîÃ£µ©¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë

153,464¡¡Â¼ÎÓ°ìµ±¡Ê³ÚÅ·¡Ë

¡ã³°Ìî¼ê¡ä

380,242¡¡ËüÇÈÃæÀµ¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë

309,791¡¡À¾Àî»Ë¾Ì¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë

286,268¡¡¼þÅìÍ¤µþ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë

¡ã»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡ä

319,163¡¡¥ì¥¤¥¨¥¹¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë

230,891¡¡ÌøÅÄÍª´ô¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë

144,856¡¡¥Ý¥é¥ó¥³¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë