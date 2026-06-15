アーク「夏のボーナス 先取りセール 2026」開催中、ピラーレスモデルなど最大10万円引きに
アークは6月12日、アークオンラインストアと秋葉原店舗で「アーク 夏のボーナス 先取りセール 2026」を開始した。実施期間は2026年6月12日（金）17：00 〜 2026年7月9日（木）23：59まで。
アーク「夏のボーナス 先取りセール 2026」開催中、ピラーレスモデルなど最大10万円引きに
夏にぴったりな清涼感あふれるピラーレスモデルを中心に、人気モデルを最大10万円引きで販売するというセール施策。PCケースや電源、ゲーミングキーボード、ゲーミングマウスなど特別価格で販売し、秋葉原店頭限定のアイテムを公式X上で随時更新するとしている。
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アーク「夏のボーナス 先取りセール 2026」開催中、ピラーレスモデルなど最大10万円引きに
夏にぴったりな清涼感あふれるピラーレスモデルを中心に、人気モデルを最大10万円引きで販売するというセール施策。PCケースや電源、ゲーミングキーボード、ゲーミングマウスなど特別価格で販売し、秋葉原店頭限定のアイテムを公式X上で随時更新するとしている。