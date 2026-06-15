M!LK曽野舜太、大好きな鍋で大失敗 “あるミス”でほうれん草がのどに詰まる危険な体験
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの曽野舜太が、あす16日放送の「『ザ！世界仰天ニュース』今夜も身近な危険にゾーッとして仰天！2時間スペシャル」（後9：00〜後10：54）に出演する。
【写真】「真・運命」をリリースする山中柔太朗＆曽野舜太
スタジオでは、ゲストが大失敗した出来事をトークする。「鍋が大好きなんです！」という曽野は、具材の中でも特に好きなほうれん草を入れて自分で鍋を作ったという。しかし、あるミスでほうれん草がのどに詰まってしまった危険な体験を語る。
同番組には、曽野のほか、MC・笑福亭鶴瓶、レギュラー・松島聡（timelesz）、アシスタント・杉原凜アナウンサー、ゲストの山田杏奈、野々村友紀子、小峠英二（バイきんぐ）、吉村崇（平成ノブシコブシ）山本彩、福田麻貴（3時のヒロイン）、本田紗来、バッテリィズ（エース・寺家）が出演する。
【写真】「真・運命」をリリースする山中柔太朗＆曽野舜太
スタジオでは、ゲストが大失敗した出来事をトークする。「鍋が大好きなんです！」という曽野は、具材の中でも特に好きなほうれん草を入れて自分で鍋を作ったという。しかし、あるミスでほうれん草がのどに詰まってしまった危険な体験を語る。
同番組には、曽野のほか、MC・笑福亭鶴瓶、レギュラー・松島聡（timelesz）、アシスタント・杉原凜アナウンサー、ゲストの山田杏奈、野々村友紀子、小峠英二（バイきんぐ）、吉村崇（平成ノブシコブシ）山本彩、福田麻貴（3時のヒロイン）、本田紗来、バッテリィズ（エース・寺家）が出演する。