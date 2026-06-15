本田紗来、高校受験で尾てい骨骨折 超レア映像公開「あっという間に大人になるな〜」
フィギュアスケーターの本田紗来が、あす16日放送の「『ザ！世界仰天ニュース』今夜も身近な危険にゾーッとして仰天！2時間スペシャル」（後9：00〜後10：54）に出演する。
【写真】「めちゃくちゃかわいい」「足ほっそい」本田紗来のミニ丈スタイルの“大学生コーデ”
スタジオでは、ゲストが大失敗した出来事をトークする。本田は高校受験のための勉強で椅子に座りすぎたことが原因で、「尾てい骨が折れました」と告白。また、今回9年ぶりに出演する本田は、9歳の頃にスタジオに初登場した際の超レアな映像も公開し、「あっという間に大人になるな〜」と笑福亭鶴瓶を驚かせる。
同番組には、本田のほか、MC・鶴瓶、アシスタント・杉原凜アナウンサー、レギュラー・松島聡（timelesz）、ゲストの山田杏奈、曽野舜太（M!LK）、野々村友紀子、小峠英二（バイきんぐ）、吉村崇（平成ノブシコブシ）、山本彩、福田麻貴（3時のヒロイン）、バッテリィズ（エース・寺家）が出演する。
【写真】「めちゃくちゃかわいい」「足ほっそい」本田紗来のミニ丈スタイルの“大学生コーデ”
スタジオでは、ゲストが大失敗した出来事をトークする。本田は高校受験のための勉強で椅子に座りすぎたことが原因で、「尾てい骨が折れました」と告白。また、今回9年ぶりに出演する本田は、9歳の頃にスタジオに初登場した際の超レアな映像も公開し、「あっという間に大人になるな〜」と笑福亭鶴瓶を驚かせる。
同番組には、本田のほか、MC・鶴瓶、アシスタント・杉原凜アナウンサー、レギュラー・松島聡（timelesz）、ゲストの山田杏奈、曽野舜太（M!LK）、野々村友紀子、小峠英二（バイきんぐ）、吉村崇（平成ノブシコブシ）、山本彩、福田麻貴（3時のヒロイン）、バッテリィズ（エース・寺家）が出演する。