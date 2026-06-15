＜捨てる罪悪感＞ママ友の手作りお菓子、食べられる？潔癖と言われても衛生面が気になる
お菓子作りが好きなママ友や知人がいると、作ったお菓子をプレゼントされることがあるかもしれません。でもそのお菓子を喜んで受け取れる場合と、遠慮したいと思う場合があるようですね。ママスタコミュニティのあるママから、こんな質問がありました。
『ママ友から手作りのお菓子をもらったら嬉しい？ 食べられる？』
お店で販売されているものではなく、ママ友が作ったお菓子。自宅で作られたものということもあり、投稿者さんは抵抗があるのかもしれませんね。手作りのお菓子に関しては、材料に何が使用されているのかわかりませんし、作った場所の衛生面も気になるところ。賛否両論あるようですが、ママたちの意見を見ていきましょう。
『私は、手作りでも平気だよ。自分が何も作れないから嬉しい。昨日も近所の人からおはぎをもらったけれど、嬉しくて家族みんなで喜んで食べた。普通のことだと思っていた』
『嬉しい。私も作るから、この人になら私も手作りお菓子をあげてもいいんだと思う。手作り仲間は嬉しい』
手作りのお菓子でも、問題なく食べられるというママたち。自分もお菓子作りをしていると、それを他の人にプレゼントしていいのかと悩むのでしょう。でも手作りのお菓子をくれる人ならば、受け取ってもらえると思うようですね。手作り仲間としての付き合いもできそうです。またお菓子作りが苦手なママは、自分が作れないこともあって、いただくと嬉しいそうです。とくに抵抗を感じず、おいしくいただいていることがわかります。
手作りのお菓子はちょっと捨てたい
『本当にいらない。食べ物を捨てるのは気が咎めるし、本当に迷惑』
手作りのお菓子は渡してほしくないという意見もあります。もらっても結局捨てることになるため、罪悪感があるとのこと。それなら最初から受け取らなければいいでしょうが、その場の雰囲気や付き合いなどもあって、もらうことになるのかもしれません。
手作りのお菓子にネガテイブな感情を抱いているママたちは、具体的な理由も教えてくれました。
衛生面が心配
『とても仲がいい人で、衛生面がしっかりしているなら』
『その人の家に行ったり、家に呼んだりするくらい仲がよければOK。でも、いつもゴテゴテのネイルをしている人なら、ごめんなさい。無理』
手作りのお菓子はその人の家で作られるもの。キッチンが不衛生な人からの贈りものは、抵抗を感じてしまうようです。もし普段から仲よくしていて、その人のキッチンを見たときに安心できる状態であれば、手作りのお菓子もOKなのでしょう。一方で普段から不衛生な面を見ていると、遠慮したくなるもの。例えば派手なネイルをしていると不安がある、という意見もありました。
アレルギーがあるから怖い
『受け取らないよ。アレルギーがあるし』
アレルギーを持っているママや家族がいる場合、気軽に手作りのお菓子を食べることは難しいでしょう。市販のお菓子であれば原材料の記載やアレルギー表示がありますから、それで確認ができます。でも手作りではそのような表示はありませんね。作った本人に確認すればわかりますが、伝え忘れてしまう可能性もあります。アレルギーは命に関わることですから、手作りのお菓子は食べない方が安心なのでしょう。
お返しが面倒
『お土産でという前振りがない場合は、買ったものだろうが、手作りだろうが、お気持ちだけ頂いておきますね、で受け取り拒否をする。お返しが面倒』
『もらったらお返しをしないといけないと思うから、何もほしくない』
手作りのお菓子をもらえば、お礼としてお返しを考えますね。金額のイメージがつきにくいため、どの程度のお返しがいいか、判断が難しいかもしれません。お返しを考えることが面倒な上に、お金を使うことにもなりますから、「ありがた迷惑」と思うのではないでなにしょうか。
「家族に食べてもらう」という選択肢があっていい
『相手との関係性にもよる。仮に全く同じレベルのお菓子を渡されたとしたら、素直にありがとう！ と思う相手と、うわ、困る……と思う相手がいる』
手作りのお菓子は衛生面やアレルギーなどの心配もあり、「遠慮したい」という声もありました。どのような材料を使い、どのような環境で作られたのかわからないと、抵抗を感じるのは仕方ないのかもしれませんね。
一方で、手作りお菓子に「抵抗はない」という意見もあり、それはその人との関係性による影響がありそうです。普段から親しくしていて、その人の性格を知っていたり、家を行き来したりする関係性であれば、安心して食べられるか判断できるのでしょう。
手作りお菓子は相手がいることなので、断ることができないケースもあります。でも不安があれば無理をせず、「家族に食べてもらう」という選択肢があってもいいのではないでしょうか。