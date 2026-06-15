マッシュスタイルラボが新たに展開する社サンリオ監修の新ブランド「sanrio house (サンリオハウス)」が、西日本初となる2号店をルクア大阪内ルクア6階にオープン！

新店舗オープンを記念して、大人気グッズの「クリアタンブラー」や「ハローキティ フェイストートバッグ」などのルクア大阪限定カラーのほか、発売中の人気グッズも多数用意されます☆

ルクア大阪 サンリオ監修ブランド「sanrio house (サンリオハウス)」オープン

オープン日：2026年6月30日(火)午前10:30

アイテム構成：アパレル、コスメ、雑貨、食品など ※予告なく変更になる場合もあります

所在地：〒530-8558 大阪府大阪市北区梅田３丁目１−３ ルクア6階

電話番号：06-6151-1187 ※オープン日より開通

来店予約について：

2026年6月30日(火)〜7月5日(日)の店舗への来店6月19日(金)正午より開始する、公式LINEからの事前予約制で案内されます。詳細は公式LINEアカウントにて確認の上、来店ください公式LINEお友だち登録：https://lin.ee/hdUxFKM2026年7月6日(月)以降の店舗への来店JR大阪駅5階「時空(とき)の広場」にて入店整理券の配布が予定されています。詳細は公式Instagram/Xおよびオフィシャルオンラインストアにて最新情報を確認の上、来店ください

サンリオハウスの2号店が、大阪・梅田のルクア6階にオープン！

エントランスでは「ハローキティ」「シナモロール」「マイメロディ」「クロミ」の等身大フィギュアがゲストをお出迎えしてくれます。

店内にはsanrio houseのオリジナルぬいぐるみでデザインされたシャンデリアやランプ、ハート形のインスタレーションなどを随所にディスプレイ。

どこを切り取ってもフォトジェニックな空間が用意されています。

ベーカリーカフェを彷彿とさせる一角では、まるで焼き立てパンのようなアイテムの中からお気に入りをトングでセレクトできる大人気の店舗限定「HELLO KITCHEN」ぬいぐるみシリーズを展開。

店内のいたるところに施された遊び心の詰まった仕掛けや、何度も足を運びたくなる演出とともにゲストをお出迎えしてくれるショップです☆

ルクア限定：「クリアタンブラー」ルクア限定ハローキティ

価格：1,980円(税込)

お気に入りのキャラクターを見つけるのが楽しい大容量の総柄クリアタンブラー。

クリアタンブラーから、ルクア大阪限定カラーの「ハローキティ」柄が登場します☆

ルクア限定：「ハローキティ フェイストートバッグ」LEOPARD

価格：5,390円(税込)

大人気のトートバッグからルクア限定カラーが登場！

「ハローキティ」のリボンが大阪らしさを彷彿とさせるレオパード柄が使用された、旅行やお買い物など幅広いシーンのお供にぴったりなグッズです。

ルクア限定：「マルチショルダー（ハローキティ ミニポーチ付き）」LEOPARD

価格：14,300円(税込)

「ハローキティ」のフェイスポーチ付きマルチショルダーの、ルクア大阪限定のレオパードカラー。

スマートフォンやカード、コスメなど、ミニマルな必需品の携帯に大活躍します。

クリアタンブラー

価格：各1,980円(税込)

種類：全20種

お気に入りのキャラクターを見つけるのが楽しい、大容量の総柄クリアタンブラー。

発売時即完売となったクリアタンブラーが、オープン時に全20種類ラインナップされます。

パンぬいぐるみ

価格：2,970(税込)〜3,620円(税込)

種類：全9種

sanrio houseの店舗でしか手に入らない【HELLO KITCHEN】第1弾・ベーカリーシリーズは、焼き立てパンを模したキャラクターのぬいぐるみ全9種。

店頭ではまるでベーカリーカフェでパンを選ぶように、お気に入りのぬいぐるみをトングでセレクトできるコーナーが用意されます。

【sanrio house シークレットコレクション】フラッフィー ハローキティ チャーム

価格：3,850円(税込)

「ハローキティ」がふわふわの着ぐるみをまとったようなデザインのチャーム。

開けてみてのお楽しみのブラインド仕様で、シークレットカラー1種を含む全8種が展開されます。

【先着順・購入特典】限定デザインのステッカーシートをプレゼント

オープンノベルティとして、ルクア大阪店にて税込み7,700円以上購入された方に、先着順でsanrio houseオリジナルステッカーをプレゼント。

sanrio houseでしか手に入らない、特別なアートワークによる限定デザインです☆

※無くなり次第終了となります

【予約不要】期間限定ポップアップストア「CAPSULE TOY LAND」を開催

開催期間：2026年6月30日(火)〜7月20日(月・祝)

開催場所：ルクア6階の催事スペース

ルクア6階の催事スペースにて、期間限定の「CAPSULE TOY LAND」を開催。

新作を含む全7種・計8台のオリジナルカプセルトイが設置されます。

カプセルトイには、ウィンクするサンリオキャラクターのお顔をアップでプリントした「ミニエコバッグ」や

おしゃれなファッションに身を包んだ「マイメロディ」たちをデザインした「ラバーヘアクリップ」

サイズの異なる缶バッジの2個セットなどがラインナップ。

さらにフォトスポットも用意される、期間限定企画です☆

※CAPSULE TOY LANDへの来場は予約不要ですが、混雑時は並ぶ可能性があります

「sanrio house (サンリオハウス)」とは

大阪・梅田に誕生する、マッシュグループが手掛けるサンリオ監修のブランド2号店。

ルクア大阪の「sanrio house (サンリオハウス)」は、2026年6月30日グランドオープンです☆

©2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664297

サンリオ監修のファッションブランド！マッシュスタイルラボ「sanrio house」デビュー サンリオ監修のファッションブランド！マッシュスタイルラボ「sanrio house」デビュー 続きを見る

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