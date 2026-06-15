◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本2―2オランダ（2026年6月14日 ダラス）

サッカーFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の初戦、日本―オランダ戦の試合前、そして試合後にサポートプレーヤーとして帯同している元日本代表DF吉田麻也（37＝ロサンゼルス・ギャラクシー）、メンターとして同行するMF南野拓実（31＝モナコ）が旧知のオランダ選手と言葉を交わす場面があった。

2人は試合前にオランダ主将のDFファンダイク（34＝リバプール）と談笑。試合後には吉田がファンダイクにねぎらうように声を掛ける場面もあった。

吉田はプレミアリーグのサウサンプトンで、南野はリバプールで、ファンダイクとともにプレーしている。

SNSでは「麻也とファンダイクの再会アツい」「ファンダイクと麻也が並んで歩いてるの胸熱」「麻也とファンダイク話してるの良いな」「ファンダイクと南野、吉田の談笑めっちゃエモいね」「ファンダイクと南野吉田アツいな はぁ、遠藤もいれば…」「南野、吉田、ファン・ダイクが普通に談笑してるの豪華すぎるやろ」などの声が上がっていた。