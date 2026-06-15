お部屋探しのエイブルでは、2026年6月15日(月)から12月24日(木)までの期間、エイブル対象店舗へご来店いただいたお客様を対象に、「オリジナルぬいぐるみキーホルダー（ミッキーマウスデザイン）」をプレゼントするキャンペーンを開催します。

店内に設置されたPOPの二次元コードをスマートフォンで読み取るだけで参加でき、抽選結果がその場ですぐに分かる、どなたでも気軽にご参加いただけるワクワクするキャンペーンです。

エイブルオリジナル「ミッキーマウス」デザイン ぬいぐるみキーホルダープレゼントキャンペーン

実施期間：2026年6月15日(月)〜12月24日(木)

当選人数：抽選で合計100名様

参加条件：キャンペーン期間中にエイブル対象店舗へご来店いただいたお客様

キャンペーン参加方法：

1）エイブルのキャンペーン対象店舗に来店

2）店内にあるPOPの二次元コードをスマートフォンで読み込み

3）抽選結果を確認（その場で結果が分かります）

4）当選された方は住所情報を入力（※後日賞品を発送します）。

キャンペーン特設サイト：https://www.able.co.jp/campaign/hello-happiness/2026-all-year-campaign/

お部屋探しのエイブル店舗で開催される、“来店する楽しさ”と“その場で結果が分かるワクワク感”を通じて特別な体験をお届けするキャンペーン。

抽選で合計100名様に、ここでしか手に入らない特別な「ミッキーマウス」デザインのアイテムが当たります。

今回プレゼントとなる「オリジナルぬいぐるみキーホルダー」は、エイブル限定の特別デザイン。

スタンダードなスタイルの「ミッキーマウス」のぬいぐるみに、エイブルのロゴが入ったグリーンのタグが付いているのがポイント！

バッグやトート、ポーチなどに付けてワンポイントとして楽しめるほか、お気に入りのチャームと組み合わせるなど、自分らしいアレンジも楽しめます。

毎日のお出かけするバッグのアクセントや自分好みのアレンジを楽しめるかわいい限定キーホルダーです。

【同時開催】7か月連続！SNSキャンペーンのお知らせ

同じく2026年6月15日(月)よりエイブル公式X（＠able826）アカウントにて、さまざまなディズニー作品をテーマにしたフォロー＆リポストキャンペーンを7か月連続で開催中です。

2026年6月15日(月)から6月30日(火)までは『くまのプーさん』デザイン扇子が50名様に当たる企画を開催中。

仲良しアートの涼しげアイテムが当たる！エイブルオリジナル／ディズニー『くまのプーさん』デザイン扇子プレゼントキャンペーン 仲良しアートの涼しげアイテムが当たる！エイブルオリジナル／ディズニー『くまのプーさん』デザイン扇子プレゼントキャンペーン 続きを見る

2026年7月14日(火)から7月28日(火)は『ズートピア』デザインの冷感タオルが20名様に当たる企画を開催します。

日常的に使用できる素敵なアイテムが各月で登場しますので、エイブル公式Xもあわせてチェックしてみてくださいね。

▼エイブル公式Xのアカウントはこチラをチェック！

https://x.com/able826

注意事項

・詳しくは、エイブルキャンペーン特設サイトをご覧ください。

・内容は予告なく変更となる場合がございます。

・転売目的でのご来店は固くお断りしております。

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