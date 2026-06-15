◆第２回しらさぎＳ・Ｇ３（６月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）

初代王者のキープカルム（牡５歳、栗東・中竹和也厩舎、父ロードカナロア）が連覇へ上々の仕上がりだ。６月１０日の１週前追い切りは栗東・坂路を単走で５１秒３―１２秒７をマーク。力強くウッドチップを蹴り上げ、躍動感十分な動きを披露した。白倉助手は「いつもしっかり動く馬ですが、いつもと一緒でいい感じです」と好感触だ。

昨年の当レースから勝ち星はないが、メンバー、展開を問わず安定した走りを見せている。「スムーズならしっかり伸びてきますし、強い相手と戦ってもそんなに負けていないですからね」とうなずく。

昨年は４角１０番手からメンバー最速の上がり３ハロン３３秒４で差し切り、２０２４年の２冠牝馬チェルヴィニア（２着）に１馬身差をつけた。「力があるのは分かっていたけど、（当時は）まだ完成していませんでした。１年たって、気持ちも体も大人になりましたし、今年の方が馬はしっかりしています」と同助手は４歳時からの確かな成長を伝える。叩き２走目で重賞勝ちの舞台。ここで真価を発揮する。

（山本 理貴）