東京ディズニーリゾート パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」のレストラン「カシュカシュ」にて、2026年6月1日（月）から8月31日（月）までの期間、「シェフズマルシェ 地中海〜スペイン・ギリシャ〜」を開催中！

浦安ブライトンホテル東京ベイが届けるこの夏のビュッフェは、スペインやギリシャをはじめとした地中海地方の伝統料理や定番メニューを豊富にラインナップした特別なマルシェ体験です。

音と香りに誘われる出来たてのライブキッチンメニューから、贅沢なマスクメロンを使用したプレミアムスイーツまで、五感で楽しむ料理の数々が登場します。

浦安ブライトンホテル東京ベイ／カシュカシュ「シェフズマルシェ 地中海〜スペイン・ギリシャ〜」

開催期間：2026年6月1日(月)〜8月31日(月)

開催場所：浦安ブライトンホテル東京ベイ1階 レストラン「カシュカシュ」

営業時間：ランチビュッフェ 11：30〜15：00（L.O.14：30） / ディナービュッフェ 17：30〜21：00（L.O.20：30）

利用時間：平日 無制限 / 土日祝 90分制

料金（平日ランチ）：大人 6,800円、7〜12歳 3,500円、4〜6歳 2,500円、3歳以下 無料

料金（平日ディナー）：大人 7,800円、7〜12歳 4,500円、4〜6歳 3,000円、3歳以下 無料

料金（土日祝ランチ）：大人 7,800円、7〜12歳 3,500円、4〜6歳 2,500円、3歳以下 無料

料金（土日祝ディナー）：大人 8,800円、7〜12歳 4,500円、4〜6歳 3,000円、3歳以下 無料

仕様：全日ソフトドリンクバー付き

「シェフズマルシェ 地中海〜スペイン・ギリシャ〜」では、「今、一番美味しい瞬間に出会う。」をテーマに、スペインやギリシャの伝統的な味わいをカシュカシュならではのアレンジで提供します。

ライブキッチンから広がる焼きたての音やサフランの香りが、まるで地中海のマルシェを訪れたかのような陽気な空間を演出！

厳選された夏野菜や魚介類を贅沢に使用したメニューが揃い、暑い季節に食欲をそそる爽やかな味わいを心ゆくまで堪能できます。

海老のプランチャ＆ピストマンチェゴ ガーリックトースト添え

提供時間帯：ランチ限定

香ばしく鉄板で焼き上げたプリプリの海老に、夏野菜の煮込みを合わせた五感を刺激する一品です。

煮込むときに加えたパプリカパウダーのほんのりピリッとした辛みと、仕上げに効かせた香草オリーブオイルの爽やかな香りが食欲をそそります。

サクサクのガーリックトーストにたっぷりのせて楽しむメニューです。

伝統のローストビーフ ザジキソース

カシュカシュ伝統のローストビーフを、ギリシャ風の特製ザジキソースとともに味わう一皿です。

ヨーグルトの深いコクときゅうりの瑞々しい食感を活かしたソースが、夏の暑さを吹き飛ばすようなさっぱりとした後味を演出します。

今夏新登場の「塩レモン」も、ジューシーなローストビーフを驚くほどさっぱりと食べられるアクセントとして添えられます。

他にも定番の和風ソースとグレイビーソースも提供されています。

スペイン風ハンバーグのオーブン焼き レモンクリーム

ハーブソーセージの具材を練り込み、パプリカパウダーでスペイン風に仕上げた特製ハンバーグです。

たまねぎやトマトソースとともにオーブンでジューシーに焼き上げ、仕上げに生クリーム、粉チーズ、そして皮付きレモンをかけています。

レモンの爽やかな酸味とハンバーグの濃厚な肉汁が合わさることで、ボリューム満点ながらも驚くほどさっぱりとした味わいに仕上がっています。

魚介のパエリア バレンシア風

パエリア発祥の地とされるバレンシア風に仕立てた、魚介の旨味がぎゅっと詰まった本格パエリアです。

海老や貝類などの豊かな海の幸を贅沢に使い、お米一粒一粒にその濃厚な出汁をじっくりと染み込ませています。

黄金色のパエリアから立ち昇るサフランの香りと、口いっぱいに広がる地中海の情熱的な美味しさが特徴です。

すいかと夏の野菜のガスパチョ

完熟トマトに、すいかの瑞々しい果汁、パプリカ、きゅうりを贅沢にブレンドしたスープです。

本場スペインを感じさせるシェリービネガーの酸味がすいかの甘みと合わさることで、野菜の旨味がキリッと引き締まり、奥深いコクを実現しています。

ふわっと香るEXバージンオリーブオイルの風味とともに、ひんやり喉を潤す一杯を楽しめます。

ムサカ（地中海風 茄子のグラタン）

ギリシャや地中海地方の伝統料理をカシュカシュ流に仕上げた一品です。

茄子やひき肉などの具材のゴロゴロ感に、まろやかなベシャメルソースをたっぷりとかけて香ばしく焼き上げています。

あえてスパイスを効かせず、小さなお子様から大人まで誰もが親しみやすい味わいに仕上がっています。

アヴゴレモノ（ギリシャ風鶏肉とレモンのスープ）

じっくりと時間をかけて煮込み、鶏の濃厚な旨味を極限まで凝縮した特製スープがベースとなっています。

そこに爽やかなレモンの酸味を合わせることで、濃厚でありながらもすっきりとした、ギリシャ伝統の味わいに仕上げています。

暑い季節でも身体に染み渡る、滋味深い一杯です。

イタリア産チーズで仕上げる生パスタ 茄子のボロネーゼソース ギリシャ風

もちもちの生パスタに合わせるのは、夏に嬉しいスパイスをふんだんに使った特製ボロネーゼソースです。

スモークパプリカパウダーの香ばしい薫りとシェリービネガーでギリシャ風のエキゾチックな風味に仕立てています。

お肉の旨味がありながらも、ほんのり効かせたビネガーの酸味が軽やかな味わいを作り出します。

トウモロコシとクリームチーズのピッツァ

焼き上がりの瞬間をベルの音でお知らせする、ライブ感あふれるピッツァです。

たっぷりのトウモロコシに、クリームチーズとシュレッドチーズの2種のチーズを贅沢に合わせ、深いコクを味わえます。

隠し味に醤油を効かせることで、口いっぱいに広がる味わいはまさに香ばしい「焼きトウモロコシ」です。

レモンのグラニテ／バニラアイス

甘酸っぱく爽快なレモンのグラニテです。

この酸味とお口をパッと引き締める冷たさが合わさることで、お肉の余韻をすっきりとリセットしてくれます。

不思議とまたローストビーフが食べたくなるような、魔法のようなスイーツです。

また、熱いリクエストに応え、ついにバニラアイスがカシュカシュに登場します。

そのまま食べるのはもちろん、ビュッフェならではのアレンジも自由自在です。

トッピングのシャンティやジャムと合わせたり、お好きなドリンクに乗せてオリジナルの「フロート」にしたりと、特別なデザートタイムを演出できます。

フィナンシェ〜アニスの香り〜

カシュカシュ初登場となる、焼きたてをお届けするスイーツです。

スイーツコーナーに届くのは、オーブンから出たばかりの贅沢なフィナンシェです。

外側はサクッ、中はしっとりとした感動の食感が特徴となっています。

セリ科のスパイス「アニス」の華やかな香りが、バターの芳醇なコクと旨味をさらに引き立てる、ワンランク上の大人な味わいです。

プレミアムショートケーキ〜マスクメロン〜

カシュカシュで絶大な人気を誇るプレミアムショートケーキが、贅沢な「マスクメロン」になって登場します。

みずみずしく上品な甘さのマスクメロンと、こだわりの生クリーム、しっとりスポンジが感動級のしっとり感を生み出します。

心とろける甘いご褒美として、贅沢なデザートタイムを彩る一品です。

南欧の美味しい魅力を詰め込んだ出来たての料理、伝統的な郷土料理から、遊び心あふれる焼きたてピッツァ、自分好みにカスタムできる新登場のアイスクリームまで、大満足のメニューが揃うビュッフェ

浦安ブライトンホテル東京ベイ/レストラン「カシュカシュ」「シェフズマルシェ 地中海〜スペイン・ギリシャ〜」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 本格パエリアやローストビーフを堪能！浦安ブライトンホテル東京ベイ／カシュカシュ「シェフズマルシェ 地中海〜スペイン・ギリシャ〜」 appeared first on Dtimes.