「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１５日午前１０時現在で、ベース<4481.T>が「売り予想数上昇」で５位となっている。



１５日の東京市場で、ベースは３営業日ぶりに反発しているものの戻りは限定的。５月１５日に発表した２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算が減収減益となったことが尾を引いているようで、前週末１２日には年初来安値となる２８４３円をつけた。



第１四半期の売上高は前年同期比１．６％減の５４億７２００万円、営業利益は同８．４％減の１４億３７００万円で着地。新体制への移行と立ち上げ初期にあたり、体制整備や社内連携の調整に一定の時間を要したことから受注活動が一時的に停滞したことが影響したとしている。なお、上半期及び通期の業績予想は従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS