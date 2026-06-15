稲垣＆草＆香取が集結！映画公開記念イベントをABEMA PPV生配信
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA PPV」にて「新しい地図」映画第２弾！稲垣吾郎・草剛・香取慎吾が集結する公開記念イベント『舞台挨拶＆映画本編も一夜限りの生配信！映画『バナ穴 BANA_ANA』公開記念特別イベント』の模様を６月27日（土）19時より生配信することを決定。本配信チケットを６月13日（土）より発売開始した。
映画『バナ穴 BANA_ANA』は、『クソ野郎と美しき世界』から８年ぶりとなる「新しい地図」の映画第２弾。映画なのか、ドキュメンタリーなのか？本人なのか、役柄なのか？現実なのか、妄想なのか？次々と起こるチグハグな出来事に目が離せない、何が起こるか予測不能な不条理エンタテイメントとなっている。CM・映画・舞台とジャンルを超えて活躍する日本で最も一筋縄ではいかない鬼才・山内ケンジ監督のもと、稲垣吾郎、草剛、香取慎吾をはじめとする個性あふれる豪華キャストが結集し、「わからないから面白い、わからないけど面白い」新しい映画が誕生した。
今回「ABEMA PPV」では、本作の公開を記念してキャスト勢揃いの何がおこるかわからない『バナ穴 BANA_ANA』公開初日イベントと本編上映を一夜限定で開催。稲垣吾郎、草剛、香取慎吾をはじめ、個性あふれる豪華キャスト、山内ケンジ監督が集結。１時間のイベントで何が起きるのか、予測不可能な特別イベントの様子を完全生配信する。イベント終了後には、映画『バナ穴 BANA_ANA』を世界初上映。
本配信は、「ABEMA PPV」にてチケットを2,800円（税込）で購入し、視聴することができる。
（C）2026 BANA_ANA Film Partners
映画『バナ穴 BANA_ANA』は、『クソ野郎と美しき世界』から８年ぶりとなる「新しい地図」の映画第２弾。映画なのか、ドキュメンタリーなのか？本人なのか、役柄なのか？現実なのか、妄想なのか？次々と起こるチグハグな出来事に目が離せない、何が起こるか予測不能な不条理エンタテイメントとなっている。CM・映画・舞台とジャンルを超えて活躍する日本で最も一筋縄ではいかない鬼才・山内ケンジ監督のもと、稲垣吾郎、草剛、香取慎吾をはじめとする個性あふれる豪華キャストが結集し、「わからないから面白い、わからないけど面白い」新しい映画が誕生した。
本配信は、「ABEMA PPV」にてチケットを2,800円（税込）で購入し、視聴することができる。
（C）2026 BANA_ANA Film Partners