2026年6月15日（月） MLB エンゼルス vs レイズ 試合結果
開催：2026.6.15
会場：エンゼルスタジアム
結果：[エンゼルス] 3 - 8 [レイズ]
MLBの試合が15日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとレイズが対戦した。
エンゼルスの先発投手はグレイソン・ロドリゲス、対するレイズの先発投手はケーシー・レグミナで試合は開始した。
2回裏、6番 デンセル・グスマン 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 1-0 TB
3回表、5番 チャンドラー・シンプソン 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレイズ得点 LAA 1-2 TB
4回表、7番 ベン・ウィリアムソン 6球目を打ってセンターへのホームランでレイズ得点 LAA 1-3 TB
5回裏、8番 ドノバン・ウォルトン 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでエンゼルス得点 LAA 2-3 TB、4番 ジョ・アデル 7球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 3-3 TB
8回表、4番 フニオール・カミネロ 2球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでレイズ得点 LAA 3-5 TB、8番 ハンター・フェドゥシア 7球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレイズ得点 LAA 3-6 TB、9番 ビクター メサＪｒ． 2球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでレイズ得点 LAA 3-8 TB
試合は3対8でレイズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はレイズのケビン・ケリーで、ここまで4勝2敗2S。負け投手はエンゼルスのサミュエル・バックマンで、ここまで1勝1敗0S。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-06-15 08:06:19 更新