開催：2026.6.15

会場：エンゼルスタジアム

結果：[エンゼルス] 3 - 8 [レイズ]

MLBの試合が15日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとレイズが対戦した。

エンゼルスの先発投手はグレイソン・ロドリゲス、対するレイズの先発投手はケーシー・レグミナで試合は開始した。

2回裏、6番 デンセル・グスマン 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 1-0 TB

3回表、5番 チャンドラー・シンプソン 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレイズ得点 LAA 1-2 TB

4回表、7番 ベン・ウィリアムソン 6球目を打ってセンターへのホームランでレイズ得点 LAA 1-3 TB

5回裏、8番 ドノバン・ウォルトン 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでエンゼルス得点 LAA 2-3 TB、4番 ジョ・アデル 7球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 3-3 TB

8回表、4番 フニオール・カミネロ 2球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでレイズ得点 LAA 3-5 TB、8番 ハンター・フェドゥシア 7球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレイズ得点 LAA 3-6 TB、9番 ビクター メサＪｒ． 2球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでレイズ得点 LAA 3-8 TB

試合は3対8でレイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレイズのケビン・ケリーで、ここまで4勝2敗2S。負け投手はエンゼルスのサミュエル・バックマンで、ここまで1勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-15 08:06:19 更新