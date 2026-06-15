ゴールを決めた中村。喜びを示した。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／JMPA代表撮影）

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　森保一監督が率いる日本代表は現地６月14日、北中米Ｗ杯のグループステージ初戦で、オランダ代表とアメリカのテキサス州で対戦し、２度のビハインドを追いつく形、２−２のスコアで勝点１を手にした。

　０−１で迎えた57分、一時、同点に追いつくゴールを決めたのが中村敬斗だ。相手ペナルティエリア内左の奥でボールを持った久保建英からパスを受けた中村は、エリア内で相手と対峙しながら右足でシュート。相手の股を抜く一発はネットに吸い込まれた。

「久保選手とふたりで崩して、久保選手がパスをくれると分かっていたなかで、パスをもらう前にファーを打つふりしてニアというのは、イメージはできていたので、狙い通りのゴールだったと思います」

　中村は試合後にそう回想。怪我で三笘薫らが不在の左サイドで、らしさ十分のゴールを決めてみせた。
　オランダを相手に「初戦で勝点１取れたこと、そして強豪相手にこの勝点は自信になると思いますし、あとは２回ビハインドでどちらも追いつけたこともチームとして自信になると思います」ともコメント。

　次戦のチュニジア戦に向けては「また違った戦いになると思うので、５日間準備する必要があると思います。大きな勝１点を取れて良かったです」と意気込んだ。

構成●サッカーダイジェスト編集部

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