中村敬斗が語ったオランダ相手に狙い通りのゴールを決められた背景「久保選手がパスをくれると分かっていたなかで...」【W杯】
森保一監督が率いる日本代表は現地６月14日、北中米Ｗ杯のグループステージ初戦で、オランダ代表とアメリカのテキサス州で対戦し、２度のビハインドを追いつく形、２−２のスコアで勝点１を手にした。
０−１で迎えた57分、一時、同点に追いつくゴールを決めたのが中村敬斗だ。相手ペナルティエリア内左の奥でボールを持った久保建英からパスを受けた中村は、エリア内で相手と対峙しながら右足でシュート。相手の股を抜く一発はネットに吸い込まれた。
「久保選手とふたりで崩して、久保選手がパスをくれると分かっていたなかで、パスをもらう前にファーを打つふりしてニアというのは、イメージはできていたので、狙い通りのゴールだったと思います」
中村は試合後にそう回想。怪我で三笘薫らが不在の左サイドで、らしさ十分のゴールを決めてみせた。
オランダを相手に「初戦で勝点１取れたこと、そして強豪相手にこの勝点は自信になると思いますし、あとは２回ビハインドでどちらも追いつけたこともチームとして自信になると思います」ともコメント。
次戦のチュニジア戦に向けては「また違った戦いになると思うので、５日間準備する必要があると思います。大きな勝１点を取れて良かったです」と意気込んだ。
構成●サッカーダイジェスト編集部
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！
０−１で迎えた57分、一時、同点に追いつくゴールを決めたのが中村敬斗だ。相手ペナルティエリア内左の奥でボールを持った久保建英からパスを受けた中村は、エリア内で相手と対峙しながら右足でシュート。相手の股を抜く一発はネットに吸い込まれた。
中村は試合後にそう回想。怪我で三笘薫らが不在の左サイドで、らしさ十分のゴールを決めてみせた。
オランダを相手に「初戦で勝点１取れたこと、そして強豪相手にこの勝点は自信になると思いますし、あとは２回ビハインドでどちらも追いつけたこともチームとして自信になると思います」ともコメント。
次戦のチュニジア戦に向けては「また違った戦いになると思うので、５日間準備する必要があると思います。大きな勝１点を取れて良かったです」と意気込んだ。
構成●サッカーダイジェスト編集部
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