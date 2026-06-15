「参勤交代」シリーズ最新作2027年公開 佐々木蔵之介ら10年越し再集結「今回は空を飛びます」【超高速！参勤交代 フルスロットル】
【モデルプレス＝2026/06/15】『超高速！参勤交代』のシリーズ最新作『超高速！参勤交代 フルスロットル』が2027年に全国公開されることが決定。俳優の佐々木蔵之介が主演を務める。
【写真】10年越し「超高速！参勤交代」空を飛ぶティザー解禁
幕府に課された無理難題に、知恵と勇気で立ち向かう弱小貧乏藩の姿をユーモアたっぷりに描き、日本中を笑いと感動の渦に巻き込んだ「超高速！参勤交代」シリーズ最新作。10年の時を経て、シリーズ最大のピンチが彼らに降りかかる。
2014年に第1作が公開された「超高速！参勤交代」は、脚本家・小説家の土橋章宏氏の第37回城戸賞受賞脚本を、本木克英氏がメガホンを取り映画化。わずか1万5千石の小藩・湯長谷藩（現在の福島県いわき市）が、江戸幕府から突然の参勤交代を言い渡され、通常8日はかかる道のりを5日で行うという到底不可能なミッションに挑む姿を描いた。金ナシ、人ナシ、時間ナシの3拍子が揃う中、奇想天外な作戦でピンチを切り抜ける爽快感と、巨大な権力をこらしめる痛快さが時代劇ファンに留まらず幅広い支持を集め、第38回日本アカデミー賞最優秀脚本賞をはじめ数々の映画賞を受賞。2016年には、江戸から湯長谷へ帰るまでの「交代（帰り道）」を描いた「超高速！参勤交代 リターンズ」も公開され、興行収入はシリーズ累計で27億円を突破。現代日本映画界を代表する、歴史エンターテインメントとなった。
この度、最新作のコンセプトビジュアル、ティザービジュアルが到着。コンセプトビジュアルでは、サムライが日本の象徴・富士山の上空を雄大に飛ぶ姿を捉える一方で、ティザービジュアルでは湯長谷藩の藩主・内藤政醇（佐々木）がお馴染みのメンバーをひとりで背負い空から落下し、ピンチの表情を浮かべている。併せて解禁された特報映像では、物語の詳細こそ謎に包まれているものの、弱小貧乏藩の存亡をかけて、14日かかる道のりをたった5日で参勤することが明らかに。彼らの身に一体何があったのか、一体どんな戦いが繰り広げられるのか。
10年ぶりとなる本作でも、主演の佐々木をはじめ、深田恭子、伊原剛志、寺脇康文、上地雄輔、六角精児、知念侑李（Hey! Say! JUMP）、柄本時生、西村まさ彦ら、お馴染みのメンバーが出演。湯長谷藩の心優しき藩主・内藤政醇を演じる佐々木は「これまでひたすらに走ってきましたが、今回は空を飛びます。それはありなのか？！と、私も思いました。でもそもそも『超高速！参勤交代』だからこそ、エンターテインメントとして存分に楽しんで頂けるよう、皆で持てる力を結集しました」と、本作への意気込みを語った。
政醇の妻・お咲を演じる深田は「政醇様との距離感も縮まり、お咲自身も今までとは違う強さを身につけているので、今回はその芯の部分を大切に演じました。劇中では私自身もびっくりした衣装で登場するシーンもあるので、ぜひ楽しみにしていてくださいね（笑）」と、シリーズファンも注目のキャラクターの変化や新作の見どころをアピール。さらに、伊原、寺脇、上地、六角、知念、柄本、西村らも10年の歳月を経て盛り上がった現場での健康トークや、本作のシリーズ愛が詰まったユーモア溢れるコメントを寄せ、衰えを知らない湯長谷藩のチームワークを見せている。（modelpress編集部）
役：内藤政醇（ないとう・まさあ）
湯長谷藩の殿様。心優しい性格で、家臣や領民から慕われている。
「超高速！参勤交代」が10年ぶりに帰ってきます！これまでひたすらに走ってきましたが、今回は空を飛びます。それはありなのか？！と、私も思いました。でもそもそも「超高速！参勤交代」だからこそ、エンターテインメントとして存分に楽しんで頂けるよう、皆で持てる力を結集しました。金ナシ人ナシ時間ナシは変わらず、怒涛のピンチも知恵と勇気で飛び越えます。流石におバカだなぁなところもありますが、一生懸命だからこその可笑しみと、笑って応援くださればありがたいです。そして更に、立ち回り！武芸百般、一騎当千の湯長谷藩士の殺陣、今回も一切抜かりなし、本領発揮です！！ま、でも空は飛びます。皆さまのお越しを、劇場でお待ちしております。
役：お咲（おさき）
飯盛り女だったが、参勤道中の政醇と出会い妻となる。
10年ぶりの続編と聞いたときは本当に驚きましたが、また皆様にお会いできる嬉しさでいっぱいでした。新作も、皆様を驚かせるようなあらゆる方法を使って参勤交代を行います。政醇様との距離感も縮まり、お咲自身も今までとは違う強さを身につけているので、今回はその芯の部分を大切に演じました。劇中では「こんなことしていいんだ！」と私自身もびっくりした衣装で登場するシーンもあるので、ぜひ楽しみにしていてくださいね（笑）。男性陣の迫力ある殺陣や、困難に立ち向かっていく姿は本当に素敵に描かれていると思います。終始楽しい気持ちでご覧いただける作品になっていますので、ぜひご期待ください！
役：雲隠段蔵（くもがくれ・だんぞう）
東国一の才を持つ抜け忍。自由気ままな性格で政醇の参勤交代をサポートした。
段蔵は新作までの10年、山に籠って何してたんでしょう（笑）。気ままに修行でもしていたんですかね。相変わらず飄々と無茶をやってのけています。湯長谷藩の面々のことは常に動向を気にしていて、なんだかんだ放っておけないんでしょうね。何でもできてしまう作品ですけど、作る人が大変ですよね。空まで飛ぶなんて、さすがにこれが最後でしょう（笑）。皆さんの想像をはるかに超える、とんでもない作品になるはずです。ぜひ劇場で見届けてください。
役：荒木源八郎（あらき・げんぱちろう）
湯長谷藩の家臣で、最も力こぶしに長ける男。
最初はびっくりしましたが、またあの仲間に会えると思うと本当に嬉しかったですね。久々に現場でズラッと並んだ時は「アベンジャーズみたい…いや、オジンジャーズでしょ」なんて冗談を言い合っていました（笑）。年月は経っても、いつまでも情熱的に現場に臨む仲間たちの熱量は全く変わっていません。今回も荒木は、裏表なく無骨に殿を守り抜きます。岩場を登り、走り、長回しのアクションに挑み…正直、かなり疲れました（笑）。泥だらけの顔になるくらい、シニア藩士たちが全力で走って、飛んで、転がってアクションしています！ボロボロになりながらも熱く奮闘する我々の姿を、皆さんお誘い合わせの上、ぜひ劇場で見届けてください。絶対に幸せになれます！
役：秋山平吾（あきやま・へいご）
湯長谷藩の家臣で、情に厚い。小太刀の達人。
久々に全員がバーンと揃った時は「アベンジャーズだ！」とテンションが上がりました（笑）。しかし10年以上経っているとは思えないくらい、エネルギッシュな先輩方に勇気を頂いています。秋山は相変わらず無骨で頑固な男です。今回もめちゃくちゃ激しいアクションがあり、例のごとくボロボロになります。何度も倒れては立ち上がり「お前は本当に不死身だな」と言われるほど大真面目に死闘を繰り広げています。アクションや笑いや人情味があって、明日への活力になるような作品だと思っています。超豪華なお節料理のような本作を、ぜひ劇場で味わってください！
役：鈴木吉之丞（すずき・よしのすけ）
湯長谷藩の家臣でアイドル的存在。弓矢の達人。
10年ぶりの第3弾と聞いて、最初は耳を疑いました！何かのドッキリかと思ったくらいです。また皆さんと会えるんだなと、本当に楽しみでした。現場は相変わらずの雰囲気でしたが、10年も経つと体調の話が盛り上がりますね（笑）。刀と弓矢を同時に扱う殺陣は、脳トレ状態で一番のチャレンジでした！ちなみに、今回はフンドシ姿がなくて本当にホッとしています（笑）。皆さんの応援次第では「4」があるかも！？ぜひ劇場で僕たちのフルスロットルな姿を楽しんでください！
役：増田弘忠（ますだ・ひろただ）役
湯長谷藩の家臣で二刀使い。後輩気質な性格。
前作でやりきった空気だったので、本当にびっくりしました。台本を開いたら「飛ぶ」と書いてあって、どうやって撮るんだろうって（笑）。撮影前から面白い映像になるんだろうなと楽しみでした。現場は当時のままでしたが、休憩中の話題が「腰が痛い」、「健康診断どうだった」といった体の話ばかりになっていて、そこは確実に10年の歳月を感じましたね（笑）。それでもカツラと衣装をつけると自然と当時の空気に戻れましたし、増田も相変わらず皆さんの後ろをくっついて歩いています。今回も湯長谷藩のメンバーがボロボロになりながら、一生懸命走って、戦って、飛んで、無茶苦茶なことをやっています。絶対に皆さんに楽しんでいただける作品になっていると思いますので、ぜひ劇場に観に来てください。
役：今村清右衛門（いまむら・せいえもん）
湯長谷藩の家臣で、料理に長ける。槍の達人。
ああ、またあるんだって思いました。「わあ、嬉しい！」というよりは、みんな10年経ったらどうなってんだろうなって感じでしたよね（笑）。今村さんの動きは鈍くなりましたね…。それはもうしょうがないので、なるべく間違えないように気をつけてやっています。だから立ち回りの時が一番緊張します（笑）。人間の面白さ、辛さ、悲しさなどが色々と含まれている、とても楽しい映画だと思います。肩の力を入れて観るような映画ではございませんので、リラックスして、ゆったりとした気持ちで見ていただければと思います。
役：相馬兼嗣（そうま・かねつぐ）役
湯長谷藩の知恵高い家老。どんな無茶ブリにも応えてきた。
「またやるのか」という感じですよ。こちらはすっかり歳を重ねて、立っているのもやっとという年齢ですからね。台本を読んだら、笑わせなきゃいけないプレッシャーが強くて「無理だよ」と思いました（笑）。みんなは10年前と同じような感じで書かれているのに、相馬だけがすっかり年老いちゃって。やりたい放題の作品で、撮影中は一日たりとも心地の良い日々を過ごせていないです（笑）。まあ何が言いたいかと申しますと、10年ぶりですよ皆さん。是非とも劇場に足を運んでください。どうぞよろしくお願いいたします。
大国の支配者による横暴が目に余る昨今、小さく強い湯長谷藩ならこの難局をどう痛快に乗り越えるだろうか？そんな夢想をしながら、キャストや京都のスタッフと共に取り組みました。日本一の規模を誇った加賀藩の参勤交代の再現に加え、これまで企画として果たせなかった「さらさら超え」や、「鳥人幸吉」の伝説を新たな要素として取り込み、忖度なしの振り切った群像喜劇にしたいと脚本の土橋さんにはお願いしました。サムライたちが山を越えて空を飛ぶ。時代考証の限界に挑み、娯楽時代劇の面白さを凝縮した本作をぜひ大きなスクリーンで楽しんで下さい。
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【写真】10年越し「超高速！参勤交代」空を飛ぶティザー解禁
◆「超高速！参勤交代」シリーズ最新作が決定
幕府に課された無理難題に、知恵と勇気で立ち向かう弱小貧乏藩の姿をユーモアたっぷりに描き、日本中を笑いと感動の渦に巻き込んだ「超高速！参勤交代」シリーズ最新作。10年の時を経て、シリーズ最大のピンチが彼らに降りかかる。
◆前作に続き佐々木蔵之介が主演「今回は空を飛びます」
この度、最新作のコンセプトビジュアル、ティザービジュアルが到着。コンセプトビジュアルでは、サムライが日本の象徴・富士山の上空を雄大に飛ぶ姿を捉える一方で、ティザービジュアルでは湯長谷藩の藩主・内藤政醇（佐々木）がお馴染みのメンバーをひとりで背負い空から落下し、ピンチの表情を浮かべている。併せて解禁された特報映像では、物語の詳細こそ謎に包まれているものの、弱小貧乏藩の存亡をかけて、14日かかる道のりをたった5日で参勤することが明らかに。彼らの身に一体何があったのか、一体どんな戦いが繰り広げられるのか。
10年ぶりとなる本作でも、主演の佐々木をはじめ、深田恭子、伊原剛志、寺脇康文、上地雄輔、六角精児、知念侑李（Hey! Say! JUMP）、柄本時生、西村まさ彦ら、お馴染みのメンバーが出演。湯長谷藩の心優しき藩主・内藤政醇を演じる佐々木は「これまでひたすらに走ってきましたが、今回は空を飛びます。それはありなのか？！と、私も思いました。でもそもそも『超高速！参勤交代』だからこそ、エンターテインメントとして存分に楽しんで頂けるよう、皆で持てる力を結集しました」と、本作への意気込みを語った。
政醇の妻・お咲を演じる深田は「政醇様との距離感も縮まり、お咲自身も今までとは違う強さを身につけているので、今回はその芯の部分を大切に演じました。劇中では私自身もびっくりした衣装で登場するシーンもあるので、ぜひ楽しみにしていてくださいね（笑）」と、シリーズファンも注目のキャラクターの変化や新作の見どころをアピール。さらに、伊原、寺脇、上地、六角、知念、柄本、西村らも10年の歳月を経て盛り上がった現場での健康トークや、本作のシリーズ愛が詰まったユーモア溢れるコメントを寄せ、衰えを知らない湯長谷藩のチームワークを見せている。（modelpress編集部）
◆佐々木蔵之介コメント
役：内藤政醇（ないとう・まさあ）
湯長谷藩の殿様。心優しい性格で、家臣や領民から慕われている。
「超高速！参勤交代」が10年ぶりに帰ってきます！これまでひたすらに走ってきましたが、今回は空を飛びます。それはありなのか？！と、私も思いました。でもそもそも「超高速！参勤交代」だからこそ、エンターテインメントとして存分に楽しんで頂けるよう、皆で持てる力を結集しました。金ナシ人ナシ時間ナシは変わらず、怒涛のピンチも知恵と勇気で飛び越えます。流石におバカだなぁなところもありますが、一生懸命だからこその可笑しみと、笑って応援くださればありがたいです。そして更に、立ち回り！武芸百般、一騎当千の湯長谷藩士の殺陣、今回も一切抜かりなし、本領発揮です！！ま、でも空は飛びます。皆さまのお越しを、劇場でお待ちしております。
◆深田恭子コメント
役：お咲（おさき）
飯盛り女だったが、参勤道中の政醇と出会い妻となる。
10年ぶりの続編と聞いたときは本当に驚きましたが、また皆様にお会いできる嬉しさでいっぱいでした。新作も、皆様を驚かせるようなあらゆる方法を使って参勤交代を行います。政醇様との距離感も縮まり、お咲自身も今までとは違う強さを身につけているので、今回はその芯の部分を大切に演じました。劇中では「こんなことしていいんだ！」と私自身もびっくりした衣装で登場するシーンもあるので、ぜひ楽しみにしていてくださいね（笑）。男性陣の迫力ある殺陣や、困難に立ち向かっていく姿は本当に素敵に描かれていると思います。終始楽しい気持ちでご覧いただける作品になっていますので、ぜひご期待ください！
◆伊原剛志コメント
役：雲隠段蔵（くもがくれ・だんぞう）
東国一の才を持つ抜け忍。自由気ままな性格で政醇の参勤交代をサポートした。
段蔵は新作までの10年、山に籠って何してたんでしょう（笑）。気ままに修行でもしていたんですかね。相変わらず飄々と無茶をやってのけています。湯長谷藩の面々のことは常に動向を気にしていて、なんだかんだ放っておけないんでしょうね。何でもできてしまう作品ですけど、作る人が大変ですよね。空まで飛ぶなんて、さすがにこれが最後でしょう（笑）。皆さんの想像をはるかに超える、とんでもない作品になるはずです。ぜひ劇場で見届けてください。
◆寺脇康文コメント
役：荒木源八郎（あらき・げんぱちろう）
湯長谷藩の家臣で、最も力こぶしに長ける男。
最初はびっくりしましたが、またあの仲間に会えると思うと本当に嬉しかったですね。久々に現場でズラッと並んだ時は「アベンジャーズみたい…いや、オジンジャーズでしょ」なんて冗談を言い合っていました（笑）。年月は経っても、いつまでも情熱的に現場に臨む仲間たちの熱量は全く変わっていません。今回も荒木は、裏表なく無骨に殿を守り抜きます。岩場を登り、走り、長回しのアクションに挑み…正直、かなり疲れました（笑）。泥だらけの顔になるくらい、シニア藩士たちが全力で走って、飛んで、転がってアクションしています！ボロボロになりながらも熱く奮闘する我々の姿を、皆さんお誘い合わせの上、ぜひ劇場で見届けてください。絶対に幸せになれます！
◆上地雄輔コメント
役：秋山平吾（あきやま・へいご）
湯長谷藩の家臣で、情に厚い。小太刀の達人。
久々に全員がバーンと揃った時は「アベンジャーズだ！」とテンションが上がりました（笑）。しかし10年以上経っているとは思えないくらい、エネルギッシュな先輩方に勇気を頂いています。秋山は相変わらず無骨で頑固な男です。今回もめちゃくちゃ激しいアクションがあり、例のごとくボロボロになります。何度も倒れては立ち上がり「お前は本当に不死身だな」と言われるほど大真面目に死闘を繰り広げています。アクションや笑いや人情味があって、明日への活力になるような作品だと思っています。超豪華なお節料理のような本作を、ぜひ劇場で味わってください！
◆知念侑李コメント
役：鈴木吉之丞（すずき・よしのすけ）
湯長谷藩の家臣でアイドル的存在。弓矢の達人。
10年ぶりの第3弾と聞いて、最初は耳を疑いました！何かのドッキリかと思ったくらいです。また皆さんと会えるんだなと、本当に楽しみでした。現場は相変わらずの雰囲気でしたが、10年も経つと体調の話が盛り上がりますね（笑）。刀と弓矢を同時に扱う殺陣は、脳トレ状態で一番のチャレンジでした！ちなみに、今回はフンドシ姿がなくて本当にホッとしています（笑）。皆さんの応援次第では「4」があるかも！？ぜひ劇場で僕たちのフルスロットルな姿を楽しんでください！
◆柄本時生コメント
役：増田弘忠（ますだ・ひろただ）役
湯長谷藩の家臣で二刀使い。後輩気質な性格。
前作でやりきった空気だったので、本当にびっくりしました。台本を開いたら「飛ぶ」と書いてあって、どうやって撮るんだろうって（笑）。撮影前から面白い映像になるんだろうなと楽しみでした。現場は当時のままでしたが、休憩中の話題が「腰が痛い」、「健康診断どうだった」といった体の話ばかりになっていて、そこは確実に10年の歳月を感じましたね（笑）。それでもカツラと衣装をつけると自然と当時の空気に戻れましたし、増田も相変わらず皆さんの後ろをくっついて歩いています。今回も湯長谷藩のメンバーがボロボロになりながら、一生懸命走って、戦って、飛んで、無茶苦茶なことをやっています。絶対に皆さんに楽しんでいただける作品になっていると思いますので、ぜひ劇場に観に来てください。
◆六角精児コメント
役：今村清右衛門（いまむら・せいえもん）
湯長谷藩の家臣で、料理に長ける。槍の達人。
ああ、またあるんだって思いました。「わあ、嬉しい！」というよりは、みんな10年経ったらどうなってんだろうなって感じでしたよね（笑）。今村さんの動きは鈍くなりましたね…。それはもうしょうがないので、なるべく間違えないように気をつけてやっています。だから立ち回りの時が一番緊張します（笑）。人間の面白さ、辛さ、悲しさなどが色々と含まれている、とても楽しい映画だと思います。肩の力を入れて観るような映画ではございませんので、リラックスして、ゆったりとした気持ちで見ていただければと思います。
◆西村まさ彦コメント
役：相馬兼嗣（そうま・かねつぐ）役
湯長谷藩の知恵高い家老。どんな無茶ブリにも応えてきた。
「またやるのか」という感じですよ。こちらはすっかり歳を重ねて、立っているのもやっとという年齢ですからね。台本を読んだら、笑わせなきゃいけないプレッシャーが強くて「無理だよ」と思いました（笑）。みんなは10年前と同じような感じで書かれているのに、相馬だけがすっかり年老いちゃって。やりたい放題の作品で、撮影中は一日たりとも心地の良い日々を過ごせていないです（笑）。まあ何が言いたいかと申しますと、10年ぶりですよ皆さん。是非とも劇場に足を運んでください。どうぞよろしくお願いいたします。
◆本木克英監督コメント
大国の支配者による横暴が目に余る昨今、小さく強い湯長谷藩ならこの難局をどう痛快に乗り越えるだろうか？そんな夢想をしながら、キャストや京都のスタッフと共に取り組みました。日本一の規模を誇った加賀藩の参勤交代の再現に加え、これまで企画として果たせなかった「さらさら超え」や、「鳥人幸吉」の伝説を新たな要素として取り込み、忖度なしの振り切った群像喜劇にしたいと脚本の土橋さんにはお願いしました。サムライたちが山を越えて空を飛ぶ。時代考証の限界に挑み、娯楽時代劇の面白さを凝縮した本作をぜひ大きなスクリーンで楽しんで下さい。
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