「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表−オランダ代表」（１４日、ダラス）

８大会連続出場となったＦＩＦＡランク１８位の日本は初戦で同８位で過去３度の準優勝を誇る強豪オランダと対戦。ＮＨＫの中継では元日本代表の本田圭佑氏（４０）が解説で登場した。

中継早々に本田さんのワンショット。「日本がね、この初戦でしっかり結果を出して、次に繋げてくれることを願ってます」と語った。

左シャドーに前田大然を起用したことに「守備を安定させたいということで、森保さんとしては一番信用できるんでしょうね」と解説。開始１分、「お互い仕掛けてる。ミスは許されないですね」などと語った。開始３分、強烈なシュートを打たれた場面では「うわっ。この１１番（ガクポ）、うざいっすね。めっちゃ良くないですか？」と警戒した。

開始５分、左サイドから仕掛けた中村敬斗がファウルをもらうと、「相手の右サイドは守備がちょっとアレかもしれないですね」と指摘。「攻撃は結構いけるかもしれない。オランダっぽい。守備が緩いというか。ファンダイクも落ちてるなという印象ありますね、今の対応見ていると」と、ズバズバと切り裂いた。

本田氏は前回カタール大会ではＡＢＥＭＡで解説を務め、歯に衣着せぬコメントや、選手への「さん」付けなどで反響を呼んでいた。

ＳＮＳなどでは「本田圭佑が本田圭佑すぎる」、「相変わらず『さん』付け」、「本田の解説おもろいな」と沸いていた。