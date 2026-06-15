「めっちゃうざい」本田圭佑が独特の表現で警戒するオランダのアタッカ―は？【Ｗ杯】
日本代表は現地６月14日、北中米Ｗ杯の初戦でオランダ代表と対戦している。
立ち上がりはオランダが攻勢に出る。左サイドのガクポが鋭い動きで好機に絡む。
この試合を放送するNHKで解説を務める本田圭佑は、ガクポに注目。「めっちゃうざい」と独特の表現で警戒を強める。「彼がたぶん、キーマンなんでしょうね」とも。
リバプールで活躍する27歳のアタッカーを日本は封じ込められるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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立ち上がりはオランダが攻勢に出る。左サイドのガクポが鋭い動きで好機に絡む。
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