日本にとって脅威となりそうなオランダ代表のガクポ。（C）Getty Images

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　日本代表は現地６月14日、北中米Ｗ杯の初戦でオランダ代表と対戦している。

　立ち上がりはオランダが攻勢に出る。左サイドのガクポが鋭い動きで好機に絡む。
 
　この試合を放送するNHKで解説を務める本田圭佑は、ガクポに注目。「めっちゃうざい」と独特の表現で警戒を強める。「彼がたぶん、キーマンなんでしょうね」とも。

　リバプールで活躍する27歳のアタッカーを日本は封じ込められるか。　

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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