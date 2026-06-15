「オリックス３−２阪神」（１４日、京セラドーム大阪）

阪神・藤川球児監督（４５）は１１敗目を喫した交流戦で「明確」な課題を口にした。１８試合制では球団ワーストの敗戦数に並んだ中で、ＤＨで先発出場した９試合の打率は・１１１。ＤＨ制対応への課題を正面から受け止めつつ、甲子園での残り２試合に挑む。

客席を二分したドーム球場に悲鳴と歓喜が交差する。１勝１敗で迎えた関西ダービー第３戦。今季３度目の延長戦で、２度目のサヨナラ負けを喫した。鬼門・交流戦で１１敗目（５勝）。１８試合制が導入された１８年以降、２試合を残してワーストに並んだ。藤川監督は「明確」と課題を語った。

「今日のゲームと切り分けてお話しさせていただくとすれば…小技であったり走力、守備力の汎用性、スイングの強さというものは今後、明らかに必要だろうというのは明確だと思っています」

指揮官は、９人で仕掛けていく攻撃と表現し、セ・パにおける野球の違いについて語った。浮き彫りになったのはＤＨの対応だ。この日は２試合連続で嶋村を６番起用。１点を勝ち越した五回、続く２死満塁で二ゴロに倒れた。七回にも２死一、三塁で左飛。２度の得点圏で結果を出せなかった。

敵地９試合のうち指名打者で先発出場したのは、前川４試合、嶋村３試合、ディベイニーと福島１試合。計２７打数３安打、１打点で、１２球団ワーストの打率・１１１など苦しんだ。パ・リーグ投手との対戦に、嶋村も「自分の技術不足を感じました。もっとしっかりと振れるようにならないといけない」と唇をかんだ。

藤川監督は選手に「強さ」を求める。若い投手にもだ。五、六回を工藤でつなぎ、１点リードの七回には木下を起用。プロ初の３連投で送り出したが、先頭・杉沢の二塁打から同点を許した。前日１３日の好救援から一転の結果に「今後の成長につながると思いますから、また頑張ってほしいと思いますね」と、糧にして成長する姿を期待した。

明確な課題を痛感した交流戦は残り２試合。甲子園に戻って戦う１６日は、引き分け以下で西武の交流戦Ｖが決まる。昨年も甲子園でソフトバンクに敗れ、目の前で優勝の歓喜を見せつけられた。「勝負強さといいますか。強い選手を作りながらというか、待つというか。グラウンドでプレーするのは選手ですから」と藤川監督。胴上げ阻止から秋のリベンジに向かう。