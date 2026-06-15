【W杯2026】本田圭佑、前半から熱い解説「我慢しよう」「オフサイないよ！」
「FIFA ワールドカップ 2026」の日本代表の初陣となるオランダ戦が、日本時間15日午前5時キックオフ。解説を務める本田圭佑が、同日放送のNHK総合『日本VSオランダ』に出演し、前半から熱いエールを送った。
【画像】サッカーW杯 日本vsオランダを実況する小宮山晃義アナのプロフィール
最初からピンチを迎える展開となったが、本田は「（オランダの）11番がね、ここでめっちゃ守備の負担かかってますね」と指摘。ゴールキーパー・鈴木彩艶の好セーブに「ナイス！彩艶さん！大丈夫？これね、我慢しよう。2022年と一緒やぞ。ドイツ戦思い出してきた、いろいろ」「ナイス！きょうはセットプレーよ」「オフサイないよ！」などと呼びかけていった。
【スタメン】
1 鈴木彩艶(GK)
3 谷口彰悟
8 久保建英
10 堂安律(C)
11 前田大然
13 中村敬斗
15 鎌田大地
16 渡辺剛
18 上田綺世
21 伊藤洋輝
24 佐野海舟
【サブ】
12 大迫敬介(GK)
23 早川友基(GK)
2 菅原由勢
4 板倉滉
5 長友佑都
6 町野修斗
7 田中碧
9 後藤啓介
14 伊東純也
17 鈴木唯人
19 小川航基
20 瀬古歩夢
22 冨安健洋
25 鈴木淳之介
26 塩貝健人
【監督】
森保一
【画像】サッカーW杯 日本vsオランダを実況する小宮山晃義アナのプロフィール
最初からピンチを迎える展開となったが、本田は「（オランダの）11番がね、ここでめっちゃ守備の負担かかってますね」と指摘。ゴールキーパー・鈴木彩艶の好セーブに「ナイス！彩艶さん！大丈夫？これね、我慢しよう。2022年と一緒やぞ。ドイツ戦思い出してきた、いろいろ」「ナイス！きょうはセットプレーよ」「オフサイないよ！」などと呼びかけていった。
【スタメン】
1 鈴木彩艶(GK)
3 谷口彰悟
8 久保建英
10 堂安律(C)
11 前田大然
13 中村敬斗
15 鎌田大地
16 渡辺剛
18 上田綺世
21 伊藤洋輝
24 佐野海舟
【サブ】
12 大迫敬介(GK)
23 早川友基(GK)
2 菅原由勢
4 板倉滉
5 長友佑都
6 町野修斗
7 田中碧
9 後藤啓介
14 伊東純也
17 鈴木唯人
19 小川航基
20 瀬古歩夢
22 冨安健洋
25 鈴木淳之介
26 塩貝健人
【監督】
森保一