MOBYをご覧になっている皆様、MOTOINFOは、一般社団法人 日本自動車工業会（自工会）が運営する二輪車に関する情報メディアです。今回はMOBYにて、ライダーの皆さんや、これからバイクに乗りたいと思っている方に、二輪車の楽しさや利便性、安全・快適に楽しむための情報を発信しますので、ぜひ参考にしていただければと思います。

かつては「見た目がカッコ悪い」「重心が変わる」と敬遠されがちだったトップケースやパニアケースですが、一度使えばその利便性と安全性から手放せなくなるライダーも少なくありません。雨天時の防水性、休憩時の防犯性、そして何より荷崩れの心配がない安心感は、ツーリングの質を劇的に向上させます。

本記事では、アドベンチャーバイクに造詣が深いジャーナリストであり、雑誌『BMWBIKES』編集長でもある櫻井伸樹氏(以下、櫻井さん)に取材。ハードケースの基礎知識から、法規を踏まえた正しい取り付け方、旅の快適度を上げる「バッグ・イン・ボックス」といった上級収納テクニックまでを解説してもらいました。これから導入を検討している方も、すでに装備している方も、活用のポイントを改めて確認していきましょう。

ジャーナリストの櫻井伸樹氏。今回はケースブランド「ツアラテック」の日本総代理店ツアラテックジャパンにて取材を行いました

MOTO INFO掲載日：2026年3月27日

なぜ今、ハードケース(パニア・トップケース)なのか？

ハードケースの最大のメリットは、ネット固定やソフトバッグに比べ、キャリアへ確実に固定でき、走行中に落下しにくいことです。ワンタッチで脱着しやすく、中身の容量にかかわらず型崩れしないのも大きな強みです。

また、急な雨でも荷物が濡れにくく、レインカバーをかける手間が不要なのも利点です。加えて、風や埃、林道走行時の泥はねなどにも強く、過酷な環境でも中身を保護しやすい点も魅力です。さらに、鍵がかかるため観光地での散策や宿での駐車時も安心であり、収納物の盗難防止とケース自体の施錠管理の両面で有効で、ヘルメットへのイタズラ防止や盗難対策にもなります。ケースのサイズによっては、ヘルメットが2つ収納できる容量のものもあります。

中身だけでなく、取り付けにもカギを設定できるのがハードケースの魅力です

安全性と低重心の観点でもハードケースは優秀です。パニアケースは、転倒時に車体やライダーへのダメージを軽減する可能性があります。パニアケースがガードの役割を果たし、車体との間に空間ができることで、足が挟まれずに人が守られる場合があるのです。また、荷物が下部にあることで低重心に貢献し、バイクの安定感が増す効果もあります。

キャンプギアとしての活用も可能で、製品や使用環境によっては簡易的な腰掛けや荷物置きとして使える場合もあり、ケースとケースの間に板を渡してキャンプ用のテーブルとして活用することもできます。

一方で、知っておくべきデメリットもあります。ケースの分だけ車幅が広がってしまう点です。すり抜け時、ハンドルは通っても後輪の内輪差で後ろのパニアケースをぶつけてしまうことがあるため注意が必要です。なお、スーパースポーツモデルなどいくつかの車種では、そもそも取り付けができないことがあり、無理に装着するとデザインが崩れてしまうこともあるほか、安全性を著しく損なうおそれもあります。また、アルミ素材のケースの場合、1個の重量が5kgほどあるため3つ(トップ＋左右)で約15kgも重くなるほか、車体にステーをつける取り付け工賃を含めると、総額30万円近い出費になります。

さらに、法的なルールも重要です。道路交通法および関連規定により、原付一種を除くバイクに積載できる荷物の大きさには制限があり、一般に積載物の重量は60kgまで、長さは積載装置または乗車装置から30cm以内、幅は左右それぞれ15cm以内、高さは地上から2m以内がひとつの目安とされています。そのため、ケースやステーを自作する際は特に注意が必要です。

自分に合ったパニアケースの選び方と基礎知識

そもそも「パニア」という言葉は、馬の背中につけるサドルバッグ(フランス語)が語源だということをご存知でしょうか。高級ブランド「エルメス」も、最初は鞍と一緒にサドルバッグ(パニアバッグ)を作っていました。厳密に言うと、トップケースは両側につけるものではないため「パニアケース」とは呼びませんが、メーカーによってはトップもサイド(振り分け)も一括りにして呼ぶこともあります。

トップケースにはいくつか種類があり、小型・軽量で汎用性が高く多くの車種に装着可能で導入コストが安い「単品ケース」と、大容量で耐久性が高く車種専用マウントが必要な積載量重視向けの「セットケース」があります。

古いシステムを使ったケースも質実剛健で好評です

形状と素材についても検討が必要です。角型はデッドスペースが少なく、箱入りのお土産、キャンプ道具(テント・シュラフ)などがきれいに収まるため、収納効率の高さがメリットです。堅牢性を求めるならアルミですが、アルミは衝撃でへこんでしまいます。一方、樹脂製(ペリカンケースのようなイメージ)は強い粘りがあるため、衝撃を受けてもへこまないという大きなメリットがあります。

ケースには「上開き」と「横開き」があります。上開きのデメリットは、ケースの上に大きな荷物を積んでいると蓋が開かなくなる点です。一方、横開きはロックや開閉時の扱いによって、荷物がこぼれやすい点に注意が必要です。

容量については、ケース専門のメーカーでは様々な容量を選ぶことができます。今回取材させていただいたケースメーカー「ツアラテック」の日本総代理店ツアラテックジャパンでは、31～45Lのラインアップがありますが、バランスがいいのは38Lとのこと。大きいケースは積載量に勝りますが、横に張り出して邪魔になってしまいます。

実はオフロードで人気なソフトケース。ハードに比べて中身が振動でシェイクされづらいのです

これが「上級」収納術！ポテンシャルを引き出すテクニック

パニアケースを最大限に活用するには“バッグ・イン・ボックス”の発想が重要です。荷物をバラバラに入れるのではなく、普段使いの20L程度のバッグにまとめてからケースに放り込みます。“積載”というより“しまう”感覚で運用すると、宿に着いた時の持ち運びが劇的に楽になります。パニアケースを満載にして、家やホテルへ“ケースごと”運ぶのは15kg以上の重さになり非常に大変です。最も効率的なのは、ケースの形状にピッタリ合った専用のインナーバッグを使うこと。ホテルやフェリーに乗る際はケースをバイクに残し、中身のインナーバッグだけをスポンと抜き出して持っていくのが上級者の鉄則です。

3ケース運用(トップ＋左右)の場合は使い分けが鍵になります。櫻井さんの持論では、パニアケースの場合はそこまで重量差が露骨に操縦安定性に出ないため、パニアケースの左右や重心を考えて荷物を振り分けないとのこと。片方には遠征地で使うもの、たとえばキャンプ用具をまとめ、もう片方にはレインウエアや機材など頻繁に出し入れするものを収納します。トップケースは、ヘルメットを収納できる容量があると理想的とのことです。

ケース上部を活用した積載術もあります

櫻井さんは、イベントや、オフロードトレーニングの仕事などで月に1回以上は長距離移動をし、バイクだけで年間2万～3万kmを走る超ヘビーライダーです。彼の上級収納術は「ちょっとした整備工具、レインウエア、エアポンプなどを日常的にパニアケースに入れたままにしておく」こと。ロングツーリング時も、メインの大きな荷物とは別にこれらのアイテムが常備されている安心感は絶大だと言います。逆に、諸事情があってパニアケースが使えなかった際は本当に苦労したそうです。シートの上のバッグに無理やり荷物を詰め込み、雨が降って中身がびしょびしょになった時「パニアがないとこんなに不便なんだ」「自分にとってパニアは体の一部になっていたんだ」と痛感し、パニアケースがない日は車で取材に行こうかと考えるほど響いたそうです。

最後に、隠れた必需品であり便利なアイテムを紹介します。それがこちらのサイドスタンドのエクステンダー。ケースを積んでいるバイクは総重量が重く、土にサイドスタンドがめりこみやすいのです

積載の質を変える、ハードケースの真価

ハードケースの真価は、天候に一切左右されない防水性と、荷崩れの不安からライダーを解放してくれる高い安心感にあります。

工具や雨具を常備したまま気軽に出掛けられる利便性や、インナーバッグを活用したスマートな荷物の運搬を一度体感すると、櫻井さんが「もう体の一部になっている」と語るように、その便利さを手放しにくくなるはずです。

これから導入を検討している方も、すでに装備している方も、本記事で紹介した実践的な使いこなし術を参考に、自分のスタイルに合った積載方法を見つけ、より快適で安心なツーリングにつなげてください。

ツアラテックジャパン

https://touratechjapan.com

二輪車の楽しさや利便性、安全性に関する情報を発信

MOBYでは、オートバイに関する情報や、ライディングに関する豆知識、レース情報などを紹介しています。この記事では「MOTOINFO」協力のもと、MOBY編集部で記事を再編集。ジャンル＆排気量を問わず、さまざまなバイク情報を取り上げています。