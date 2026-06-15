日本代表と対戦するオランダ代表スタメン発表！ ファン・ダイクやデ・ヨングら
15日、FIFAワールドカップ2026のグループF・第1節のオランダ代表vs日本代表が行われる。
2大会連続12回目の出場を果たしたオランダ代表は、ロナルド・クーマン監督が指揮。初優勝を目指す中で、大事な初戦の相手は日本代表。ワールドカップでの対戦は2010年の南アフリカ大会の初戦以来となる。
その日本戦に向けたスターティングメンバーには、ブライトンのGKバルト・フェルブルッヘンやキャプテンを務めるリヴァプールのDFフィルジル・ファン・ダイクバルセロナのMFフレンキー・デ・ヨングなどが並んだ。
試合はこの後、5時にキックオフ。地上波ではNHK総合で、インターネットではDAZNで生中継される。
以下、オランダ代表スターティングメンバー。
◼︎オランダ代表 スターティングメンバー
▼GK
1：バルト・フェルブルッヘン（ブライトン／イングランド）
▼DF
4：フィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール／イングランド）
6：ヤン・ポール・ファン・ヘッケ（ブライトン／イングランド）
15：ミッキー・ファン・デ・フェン（トッテナム・ホットスパー／イングランド）
22：デンゼル・ダンフリース（インテル／イタリア）
▼MF
8：ライアン・フラーフェンベルフ（リヴァプール／イングランド）
14：タイアニ・ラインデルス（マンチェスター・シティ／イングランド）
21：フレンキー・デ・ヨング（バルセロナ／スペイン）
▼FW
13：コーディ・ガクポ（リヴァプール／イングランド）
18：ドニエル・マレン（ローマ／イタリア）
24：クリセンシオ・サマーフィル（ウェストハム／イングランド）
◻︎オランダ代表 控えメンバー
▽GK
13：ロビン・ローフス（サンダーランド／イングランド）
23：マルク・フレッケン（レヴァークーゼン／ドイツ）
▽DF
2：ルチャレル・ヘールトライダ（サンダーランド／イングランド）
5：ネイサン・アケ（マンチェスター・シティ／イングランド）
12：マッツ・ウィーファー（ブライトン／イングランド）
25：ヨレル・ハト（チェルシー／イングランド）
▽MF
3：マルテン・デ・ローン（アタランタ／イタリア）
7：ジャスティン・クライファート（ボーンマス／イングランド）
16：フース・ティル（PSV）
20：トゥーン・コープマイネルス（ユヴェントス／イタリア）
26：クインテン・ティンバー（フェイエノールト）
▽FW
9：ヴァウト・ヴェグホルスト（アヤックス）
10：メンフィス・デパイ（コリンチャンス／ブラジル）
17：ノア・ラング（ガラタサライ／トルコ）
19：ブライアン・ブロビー（サンダーランド／イングランド）
2大会連続12回目の出場を果たしたオランダ代表は、ロナルド・クーマン監督が指揮。初優勝を目指す中で、大事な初戦の相手は日本代表。ワールドカップでの対戦は2010年の南アフリカ大会の初戦以来となる。
その日本戦に向けたスターティングメンバーには、ブライトンのGKバルト・フェルブルッヘンやキャプテンを務めるリヴァプールのDFフィルジル・ファン・ダイクバルセロナのMFフレンキー・デ・ヨングなどが並んだ。
以下、オランダ代表スターティングメンバー。
◼︎オランダ代表 スターティングメンバー
▼GK
1：バルト・フェルブルッヘン（ブライトン／イングランド）
▼DF
4：フィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール／イングランド）
6：ヤン・ポール・ファン・ヘッケ（ブライトン／イングランド）
15：ミッキー・ファン・デ・フェン（トッテナム・ホットスパー／イングランド）
22：デンゼル・ダンフリース（インテル／イタリア）
▼MF
8：ライアン・フラーフェンベルフ（リヴァプール／イングランド）
14：タイアニ・ラインデルス（マンチェスター・シティ／イングランド）
21：フレンキー・デ・ヨング（バルセロナ／スペイン）
▼FW
13：コーディ・ガクポ（リヴァプール／イングランド）
18：ドニエル・マレン（ローマ／イタリア）
24：クリセンシオ・サマーフィル（ウェストハム／イングランド）
◻︎オランダ代表 控えメンバー
▽GK
13：ロビン・ローフス（サンダーランド／イングランド）
23：マルク・フレッケン（レヴァークーゼン／ドイツ）
▽DF
2：ルチャレル・ヘールトライダ（サンダーランド／イングランド）
5：ネイサン・アケ（マンチェスター・シティ／イングランド）
12：マッツ・ウィーファー（ブライトン／イングランド）
25：ヨレル・ハト（チェルシー／イングランド）
▽MF
3：マルテン・デ・ローン（アタランタ／イタリア）
7：ジャスティン・クライファート（ボーンマス／イングランド）
16：フース・ティル（PSV）
20：トゥーン・コープマイネルス（ユヴェントス／イタリア）
26：クインテン・ティンバー（フェイエノールト）
▽FW
9：ヴァウト・ヴェグホルスト（アヤックス）
10：メンフィス・デパイ（コリンチャンス／ブラジル）
17：ノア・ラング（ガラタサライ／トルコ）
19：ブライアン・ブロビー（サンダーランド／イングランド）