女性９人組グループ・ＮｉｚｉＵが１４日、東京ドームで、３年半ぶりとなるドームツアー「ＮｉｚｉＵ：ＴＨＥ ＣＩＮＥＭＡ」の最終日を迎えた。デビュー５周年記念公演も兼ねており、東阪４公演で計１２・５万人を動員。成長したパフォーマンスと磨き上げたビジュアルを見せつけ、ドームを再び熱狂させた。

昼下がりのドームで華麗なショーが繰り広げられた。ツアーコンセプトである劇場や映画のエッセンスがちりばめられたステージで、９人はスタンドマイクを握って「Ｈａｐｐｙ ｄａｙ」をグルーヴ感たっぷりに歌い上げた。プロデューサーのＪ．Ｙ．Ｐａｒｋ氏が客席から見守る中、５年分の成長を提示した。

２時間２０分で「ＨＥＡＲＴＲＩＳ」「Ｍａｋｅ ｙｏｕ ｈａｐｐｙ」といったヒット曲を披露したほか、ソロステージはＲ＆Ｂ、ＨＩＰ ＨＯＰ、シティポップ、バラードと９人それぞれの個性を発揮。特別ゲストの歌手・西野カナとともに「Ｄｅａｒ…」をコラボ唱する場面もあった。

熱狂を維持したまま、アンコールへ突入。全４０曲を届け、家族、ファンからのサプライズメッセージが流されると、メンバー全員が大号泣した。リーダー・ＭＡＫＯ（２５）は「誰ひとり欠けずにここまで来られたのが本当にすごいことだなと思って。シネマになるくらいの思い出が作れたことはすごい」と涙のワケを語り、ＲＩＫＵは（２３）は地声で「ＷｉｔｈＵ（ファンの呼称）世界で一番愛しているよ！」と愛を叫んだ。