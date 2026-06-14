6月14日、ABEMAの婚活リアリティー番組『ガールオアレディ3』が放送開始。女性メンバーがマジックミラー越しに男性陣を品定めし、「富豪の遊び」と大盛り上がりする一幕があった。

【映像】近い…！マジックミラー越しに品定めする一部始終

同番組は、“20代ガール”と“30代レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格 結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。番組MCには、アンミカ、若槻千夏、藤森慎吾、平祐奈が出演する。

初回のこの日は、女性メンバーが結婚相手の候補となる男性メンバーを初めて選ぶ場面からスタート。女性たちはマジックミラー越しに男性を眺めることができるため、相手に遠慮することなく頭から爪先まで観察することができる。

1人ずつ男性陣が登場するたび、女性陣のテンションは急上昇。「どイケメンじゃん」「顔ちっちゃい」「ガタイいい！」「時計何あれ？」と、声が漏れないことをいいことに言いたい放題。その贅沢なシチュエーションにレディたちは「富豪の遊び」と思わずこぼし、「こんなにイケメン一気に見たことない」「ずっとこれでいいな」と笑い合った。

その後、女性陣は「見た目」で好みの男性を選んだ後、各チームごとに「見た目以外の気になる項目」を3つ選んで開示できる情報チェックのフェーズへ。ここではガールチーム、レディチームでの価値観の違いが顕著となった。

「年齢」、「職業」、「年収」、「結婚歴」、「理想の結婚時期」、「子供が欲しいか」、「好きなタイプ」の7つから3つを選ぶこととなったが、ガールチームで25歳のモデル・オダミユが「気になる人のタイプを知って、一旦そっちのキャラで行く」と“今後の戦い方”を踏まえて「好きなタイプ」をプッシュ。「理想の結婚時期」を押す声もあったが、全員の希望を網羅する形となる「職業・結婚歴・好きなタイプ」に決定した。

一方、レディチームは「好きなタイプ」の項目を「いらない、いらない！」と即却下。スタジオの藤森は「自分に振り向かせるくらいの気持ちでね」とレディたちの自信にも共感していた。話し合いの末、34歳の女優・カナコの「年齢と職業と年収がその人を表している気がする」という意見に全員が同意し、オーソドックスな「年齢・職業・年収」の3項目を選択。ガール、レディが求める志向に違いがあることが示された。

その後開示された参加男性“ショウタ”の情報には、年齢は「28歳」と若く、職業の欄には「会社経営」の文字が。さらに年収の枠を開示すると、そこには「3500万円」という驚愕の金額が記されていた。これを見た女性陣は「えー！！！」と大絶叫し、一気に色めき立った。

この大興奮の様子に、スタジオの若槻千夏も「大騒ぎです」と大ウケ。この時点では誰がこのハイスペック男性かは明らかにされなかったが、婚活リアリティーショーならではのリアルな熱狂が生まれたワンシーンとなった。