モンゴルのフレルスフ大統領が来訪した王毅外交部長と会談

モンゴルのフレルスフ大統領は同国首都のウランバートルで6月13日、来訪した中国の王毅外交部長と会談しました。

フレルスフ大統領は、「中国はモンゴルにとって永遠のよき隣人であり、中国との友好はモンゴル外交の最優先の方針だ。モンゴルは中国の立場と懸念を理解し尊重し、一つの中国の原則を揺らぐことなく堅持する。台湾は中国領土の不可分の一部であると認識し、いかなる形の『台湾独立』の分離行為も支持しない。香港、チベット、新疆に関する問題も中国の内政問題だ。モンゴルは他国との関係を理由に、中国の利益を損ねるいかなる行為も取らない。モンゴルは習近平国家主席が提唱した重要理念やイニシアチブを積極的に支持し、国際および地域問題において中国と協力を強化し、共に実践していくことを望む」と述べました。

王毅外交部長は、「中国はモンゴルと共に、両国の首脳が達成した重要な合意を着実に実行に移すことを望む。発展戦略の連携を強化し、協力の潜在力を深く掘り下げ、相互接続やエネルギー、鉱物資源、貿易と投資などの既存の協力を推進し、重要鉱物、グリーン発展、デジタル経済などの分野で協力の新たな成長点を創出していく。中国はモンゴル側と、中国・ロシア・モンゴルや上海協力機構（SCO）などの多国間プラットフォームでの団結と連携を強化し、グローバルサウス諸国と連携して自らを強め、より公正で合理的なグローバルガバナンス体制の構築を推進していくことを望む」と述べました。（提供/CGTN Japanese）