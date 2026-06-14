台北で水と光のショー 27日まで毎晩開催 蔣市長「小旅行楽しんで」／台湾
（台北中央社）台北市松山区の錫口碼頭と彩虹橋で13日、水や光、音楽を融合させたイベント「台北ウオーターダンスフェスティバル」が始まった。27日まで毎晩行われる。蔣万安（しょうばんあん）台北市長は開幕イベントで、松山区を訪れて小旅行を楽しんでほしいと呼びかけた。
イベントの公式サイトによれば、14日以降は午後6時半、同7時半、同8時半、同9時からそれぞれ5分間のプログラムが実施される。音楽は数日ごとに入れ替わり、最終日は人気アニメ「鬼滅の刃」の楽曲が使われる予定。
蒋氏はあいさつで、イベントは市民に思い出を提供するとともに、周辺地域の観光振興や経済効果にもつながってきたと言及。3年目の今年は規模をさらに拡大し、テクノロジーを活用した体験型の装置「ピアノ噴水」も設置したと紹介した。
また、米半導体大手エヌビディアのジェンスン・フアン（黄仁勲）最高経営責任者（CEO）が訪台時に訪れた「饒河街観光夜市」と併せ、松山の魅力を感じてほしいと語った。
市観光伝播局によると、ピアノ噴水は大型の鍵盤の上を歩いて即興の演奏を行うと、小型の噴水ショーが始まる仕組み。1日140人限定で、毎日午後6時から整理券を配布するという。
（陳婷／編集：田中宏樹）
イベントの公式サイトによれば、14日以降は午後6時半、同7時半、同8時半、同9時からそれぞれ5分間のプログラムが実施される。音楽は数日ごとに入れ替わり、最終日は人気アニメ「鬼滅の刃」の楽曲が使われる予定。
また、米半導体大手エヌビディアのジェンスン・フアン（黄仁勲）最高経営責任者（CEO）が訪台時に訪れた「饒河街観光夜市」と併せ、松山の魅力を感じてほしいと語った。
市観光伝播局によると、ピアノ噴水は大型の鍵盤の上を歩いて即興の演奏を行うと、小型の噴水ショーが始まる仕組み。1日140人限定で、毎日午後6時から整理券を配布するという。
（陳婷／編集：田中宏樹）