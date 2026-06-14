俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は14日、第23回が放送され、俳優の菅田将暉（33）が4年ぶり3回目の大河出演で挑んだ稀代の軍師・竹中半兵衛の最期が描かれた。奇しくも前日6月13日（1579年・天正7年）が命日。インターネット上には「半兵衛ロス」が広がった。菅田は病で痩せ細る表現として、役作りで減量を敢行。同回を担当したチーフ演出・渡邊良雄監督に撮影の舞台裏を聞いた。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第23回は「さらば半兵衛」。荒木村重（トータス松本）が謀反。小寺官兵衛（倉悠貴）は独断で村重の説得に向かうが、捕らわれの身となってしまう。官兵衛も裏切ったという噂が流れる中、織田信長（小栗旬）が命じたのは、寧々（浜辺美波）が長浜で預かっている官兵衛の嫡男・松寿丸（森優理斗）の処刑。ためらう羽柴秀吉（池松壮亮）と羽柴小一郎（仲野太賀）に、竹中半兵衛（菅田将暉）は幼い命を救う策を提案し…という展開。

半兵衛の松寿丸救出策は“替え玉”。全責任は自身が負うとした。しかし、前野長康（渋谷謙人）は半兵衛が地蔵を拝んでいたと報告。子の供養か。小一郎は半兵衛が松寿丸を殺めるつもりだと疑った。

寧々（浜辺美波）たちが芝居を打ち、松寿丸を匿う。ようやく半兵衛の家臣が捕らえた時、慶（吉岡里帆）が産気づく。無事、女児が誕生。小一郎と慶に促され、半兵衛も赤子を抱くと、涙があふれた。「さあ…さあ、分かりませぬ」――。

「私の、負けでございます。あの子を抱いた手で、子を殺めることなど、できぬ」。松寿丸は美濃・菩提山城に匿うことに。織田信長（小栗旬）は“替え玉の首”を差し出した。

「それからしばらくして、半兵衛は三木城を攻める秀吉の陣におりました」（語り・安藤サクラ）

病床の半兵衛は「私も、戦場に出とうござる」「私が、風向きを変えてみせまする。頼みます。行かせて、くだされ」。蜂須賀正勝（高橋努）たちが半兵衛を担ぎ、見晴らしのよい場所へ運ぶ。秀吉軍は苦戦。半兵衛は扇子を掲げ「風が変わりまする」。そこへ備前岡山城主・宇喜多直家（緋田康人）が織田に寝返ったとの報。形勢は逆転した。

半兵衛「死にとうないのう…。まだ…死にとうない。おまえらのせいじゃぞ…」

半兵衛は静かに目を閉じ、扇子が地面に落ちる。

秀吉「しっかりせえ、半兵衛。まだ戦は終わっておらぬ。勝手に逝くでない！半兵衛！」

正勝「起きんか、半兵衛。おい、次はお主がわしを担ぐ番じゃ。起きんか、半兵衛！起きよ、起きよ！（と嗚咽）」

小一郎「半兵衛、この戦は、わしらの勝ちにござる！（嗚咽し）見事な策でござった」

秀吉「そなたの吹かせた風は、決して無駄にはせぬ」

竹中半兵衛は天正7年（1579年）6月、播磨攻めの陣中で病死。肺の病を患ったとされる。

半兵衛の最期を描くにあたり、渡邊監督は「菅田さんが“痩せます”とおっしゃってくださって。他のお仕事との兼ね合いもありますから、くれぐれも無理のない範囲で、とお願いしました」と明かし、その心意気に感謝。トレーナーのアドバイスの下、菅田は減量に挑んだ（キロ数は非公表）。

渡邊監督は「病気で痩せ細る時の方法は、スポーツで体を絞る時とは違うそうです。実際、減量後の菅田さんとお会いした時には、ここまで追い込むのかと驚きました。まさに役者魂ですよね」と感服。「クランクアップした後、回復食のお粥と梅干しをお食べになって。無事に終わって安心しました」と振り返った。

今作の半兵衛は「やはり私は、聖人君子にはなれそうもありませぬ。戦が楽しゅうて仕方ござらぬ」（第21回・5月31日）という“軍略マニア”。渡邊監督は「制作チームとしては、この半兵衛が病床で最期を迎えるのは違うよね、という方向性で進めてきました」。今際の際まで軍師として戦場にいるのは“必然”だった。

生野銀山が宇喜多調略の資金となり、半兵衛の読み（第21回）が見事に的中した。

「自分の命が間もなく途絶える状況にあっても、戦の行く末は、病床で伝え聞くのではなく、自分の目で確かめたい。軍師冥利に尽きる終わり方ですよね。それに、庵に閉じこもっていた半兵衛の前半生は独りぼっちで、彼にとっては寂しくなかったのかもしれませんが、小一郎・藤吉郎や正勝たちと出会って仲間ができ、新たな生命の誕生（小一郎と慶の子ども）にも触れ、人の絆を体感できた後半生は幸せだったんじゃないでしょうか」

半兵衛が事切れた際の台本のト書きには＜半兵衛「（どこか笑っているようにも見える）」＞とある。

「今申し上げたことが、このト書きに集約されていますよね」

第21回、官兵衛との軍師対決に火花を散らし、菅田の“顔芸”2連発が話題に。道半ばの無念さはあるものの、儚くも美しく、多幸感もにじむような最期の表情に胸打たれた。