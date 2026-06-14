米マット最高峰でも圧倒的人気を誇る美女レスラーが、充実の欧州ツアーのオフショットを公開。ギャップあふれる姿でファンをメロメロにしている。

【画像】ナチュラルメイクでも美しい“最恐女王”のオフショット

WWEスーパースターのリア・リプリーが10日、自身のインスタグラムを更新。ヨーロッパ遠征中に撮影されたオフショットを大量公開した。

リアは投稿に「疲れた目、満たされた心！欧州旅行パート1」と短い言葉を添え、過酷ながらも最高に充実したツアーを振り返った。WWEは先週まで大規模なヨーロッパツアーを敢行しており、そのハイライトとなったイタリア大会（PLE『クラッシュ・イン・イタリア』）では、リアが超満員の観客の前で見事に世界の女子王座を防衛。連日の激闘とハードな移動スケジュールにより、文字通り「疲れた目」になりながらも、現地の熱狂的な“マミー”コールを浴びて、彼女の心は最高潮に満たされたようだ。

公開された写真の数々は、リング上で見せる冷徹で破壊的なスタイルとは一線を画す、彼女の自然体な魅力に溢れている。 特に目を引く鏡越しの自撮りショットでは、普段の禍々しいゴスメイクを完全に落とした、素顔に近いナチュラルメイク姿を披露。カメラに向かって柔らかな笑みを浮かべる姿はとても新鮮だが、ウェアからのぞくバキバキに割れた腹筋や威風堂々とした肉体美、そして全身のアーティスティックなタトゥーが、隠しきれない王者のオーラを放っている。また、別の写真では遠征先で新しいタトゥーの施術台に横たわり、リラックスしたお茶目な笑顔を浮かべる一幕もあり、激動のツアーの裏側にあるリフレッシュした瞬間をファンに共有した。

この投稿に対し、彼女の防衛を称える声とともに、ギャップ萌えにノックアウトされた世界中のファンからは「あなたはとてもかわいい！」「ゴージャスな私たちのマミー！」「なんて美しい、あなたは素晴らしかった、ハニー 」「最初の写真、めっちゃクールだね」などと熱狂的なコメントが寄せられていた。

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