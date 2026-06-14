6月14日、東京競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝1600m）は、三浦皇成騎乗の2番人気、ベルウッドディープ（牡2・美浦・室井潔）が快勝した。2.1/2馬身差の2着にニースケンス（牡2・美浦・小島茂之）、3着にソウカイウォーリア（牡2・美浦・尾関知人）が入った。勝ちタイムは1:35.8（良）。

1番人気で津村明秀騎乗、レッドインサイト（牡2・美浦・手塚貴久）は、5着敗退。

新種牡馬の快進撃続く

三浦皇成騎乗の2番人気、ベルウッドディープが鮮やかなデビューVを飾った。同馬は2021年の年度代表馬エフフォーリアの産駒。新種牡馬として注目を集める父に、また一頭勝ち上がり馬が加わった。レースでは好位で流れに乗り、直線では抜群の手応えから勢いよく抜け出し。素晴らしい瞬発力を発揮してライバルたちを完封した。エフフォーリア産駒は7日の東京でジョドレルバンク、14日の阪神でインカルナータが勝利しており、これでJRA3勝目。続々と結果を残す産駒たちに、今後のクラシック戦線への期待も高まる。

ベルウッドディープ 1戦1勝

（牡2・美浦・室井潔）

父：エフフォーリア

母：ディープビヨンド

母父：ディープインパクト

馬主：鈴木照雄

生産者：北島牧場