【漫画】本編を読む

　癒やされること間違いなしの『よっ！ねこむかしばなし』（ぱんだにあ/KADOKAWA）は、名作とねこを掛け合わせた予想外の展開が楽しいねこ漫画だ。

「ねこのすることはなんでも許せてしまう」というのは、ねこ好き＆ねこ飼いにとって「あるある」ではないだろうか？

　たとえ爪とぎをされて壁紙がボロボロになっても、花瓶を倒して水をぶちまけられても、真剣なオンライン会議の最中に突然カメラ前を陣取られても、ねこがすることは、みーんな許せてしまう。

　そんな「愛くるしさの魔力」が、ねこにはある。「舌切雀」にねこが出てきても、登場人物は全員、その魔法にかかってしまうのだ。

　昔々、雀を飼っているおじいさんとおばあさんがいた。ある時、障子張りのノリを雀が食べてしまったことに怒ったおばあさんが、雀の舌を切り、追い出してしまう。

　おじいさんはその雀を憐れんで探しに行くと、雀のお宿で仲間と暮らす“うちの子”を見つける。もてなされた後、小さな「つづら」をもらって…。

　続きは割愛するが、善良な心優しいおじいさんが報われ、強欲なおばあさんが罰せられるというお話だ。

　この「つづら」を与えたのが、ねこだったらどうなるのか。中身がどんなものでも、ねこのすることならなんでも許してしまう。そして悪いことなんて何一つ起こらない。そんなねこが引き起こす素敵な展開を、ぜひ楽しんでほしい。

文＝雨野裾