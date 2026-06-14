ねこがいれば、みんなハッピー！ 「舌切雀」にねこが出てきたら、愛くるしさの魔力にやられる!?【書評】
【漫画】本編を読む
癒やされること間違いなしの『よっ！ねこむかしばなし』（ぱんだにあ/KADOKAWA）は、名作とねこを掛け合わせた予想外の展開が楽しいねこ漫画だ。
「ねこのすることはなんでも許せてしまう」というのは、ねこ好き＆ねこ飼いにとって「あるある」ではないだろうか？
たとえ爪とぎをされて壁紙がボロボロになっても、花瓶を倒して水をぶちまけられても、真剣なオンライン会議の最中に突然カメラ前を陣取られても、ねこがすることは、みーんな許せてしまう。
昔々、雀を飼っているおじいさんとおばあさんがいた。ある時、障子張りのノリを雀が食べてしまったことに怒ったおばあさんが、雀の舌を切り、追い出してしまう。
おじいさんはその雀を憐れんで探しに行くと、雀のお宿で仲間と暮らす“うちの子”を見つける。もてなされた後、小さな「つづら」をもらって…。
続きは割愛するが、善良な心優しいおじいさんが報われ、強欲なおばあさんが罰せられるというお話だ。
この「つづら」を与えたのが、ねこだったらどうなるのか。中身がどんなものでも、ねこのすることならなんでも許してしまう。そして悪いことなんて何一つ起こらない。そんなねこが引き起こす素敵な展開を、ぜひ楽しんでほしい。
文＝雨野裾