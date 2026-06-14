中国のSNS・小紅書（RED）に9日、「日本で最も受け入れがたい日本式文化は何？」との質問があり、1500件を超える回答が寄せられた。

回答で最も多くの共感（ハートマーク）を集めたのは「ライブの撮影禁止」だった。ただ、これに対しては「（日本での）ライブはすごくいい。そう（撮影禁止）でなければみんながみんなスマホを掲げちゃう」との反論が寄せられ、元のコメントを上回る共感を集めた。

次に共感が多かったのは「外出時に現金を持って行かなければならない」との意見。だがこれについても「現金を持った方が快適と思う人はいない？支払うという感覚がいい」という反論があり、多くの共感を集めた。

このほか、「いつまでも終わらないあいさつ」「家族で風呂の湯を共有すること」「女性が痩せた体型を追求する文化」「ごみの分別。怖すぎる」「文化かどうか分からないけど、夫が不倫したのに妻が謝ること（芸能人など）」「全裸で温泉に浸かること。気まずすぎる」「行きたい店の多くが2人以上からの予約しか受け付けていないこと」「食べ歩き禁止」「うそっぽくて長すぎる敬語」などの意見が賛同を集めていた。（翻訳・編集/北田）