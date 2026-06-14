「需要しかない」「美脚バレバレ」松倉海斗が“ぎゃる”コーデを大放出！「かわいいのにカッコいい」「ぎゃるシリーズきたぁぁぁ」歓喜の声

【写真】大胆なダメージデニムにドキッ！松倉海斗の“ぎゃる”コーデ

Travis Japanの松倉海斗が自身のInstagramで、“ギャル”ショットを大放出した。

■松倉海斗「ぎゃる2026」

松倉はパールのついたピンク色のサングラスを頭に乗せ、ユニコーンが目を引くチェーンチョーカーや、ボクシンググローブ型のポシェットを斜め掛けにするなど、デコラティブなデニムスタイルで登場。

ベースは、胸元に小さくロゴが入った白Tシャツに、膝が大胆に開いたダメージデニムという実はシンプルなアイテムだが、松倉のセンスを光らせた写真を20点披露した。

立ちのショットでは、腰に巻いたファー付きのベルトがお目見え。ベルトループにはデコラティブなピストルなどのチャームがついているなど、抜かりない“ぎゃる”コーデとなっている。

松倉は「ぎゃる2026」と綴り、キャンディやリボンなどの絵文字を添えて紹介。またハッシュタグで「ぼんぼんどろっぷしーるほちい」「うぃるこむでこってるなう」「はずかしがらずにぱぺぴぷー」「まちゅぐらむ」と、平成の時代を彷彿とさせるどこか懐かしいワードを添えている。

■ポップでキュートなのにカッコいい、松倉海斗の“ぎゃる”コーデ

この投稿を受けてフォロワーからは、「松倉くんのおギャルは何度あったっていい」「ぎゃるシリーズきたぁぁぁ」「ピンクシリーズ似合いすぎ」「かわいいのにカッコいい」「チークにお星様きゃわ」「美脚バレバレ」「ギャルモードはほんとに需要しかない」と喜びの声が続々と寄せられている。