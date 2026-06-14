イランとの戦闘終結に向けた覚書の合意についてアメリカのトランプ大統領は「14日に署名の予定だ」と表明しました。イランは、14日ではないと否定しています。

【映像】トランプ氏「14日に署名」表明も イランは日付を否定

トランプ大統領は13日、イランとの覚書について「合意はあす署名の予定で、署名され次第、ホルムズ海峡は開放される」とSNSに投稿しました。

高濃縮ウランについては「適切な時期に回収し、イラン国内であれアメリカ国内であれ、希釈して破壊する」と強調しています。

そのうえで「もしうまくいかなければ、究極の代替手段がある」とイランを牽制しました。

ニュースサイト「アクシオス」は14日のオンライン会議で、覚書に電子署名する見通しだと伝えています。

仲介役を務めるパキスタンの首相は13日、合意が「24時間以内に成立する見通しだ」と投稿し、日本時間きょう午後8時までに合意されるという見方を示しました。

一方、イラン外務省の報道官は13日、「署名は14日ではない」と否定しました。ただ、数日中に署名される可能性があるとしています。

バガイ報道官は、覚書にレバノンでの停戦が戦争終結の一部であると明記されていると主張しています。

こうした中、イスラエル軍はレバノン南部への攻撃を続けていて、中東メディアはこれまでに5人が死亡したと報じています。（ANNニュース）