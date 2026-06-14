◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル、重）

上半期Ｇ１を締めくくるグランプリが１８頭で争われ、２番人気のメイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）が勝利。直前のゲリラ豪雨で馬場が良から一気に重に。そんな状況にもかかわらず、昨年に続く連覇を見事に達成した。武豊騎手もインタビューで「（雨は）嫌な気持ちではなかったです」と答えた。

武豊騎手は１９８９年イナリワン、９３年メジロマックイーン、９７年マーベラスサンデー、０６年ディープインパクト、昨年のメイショウタバルに続く春のグランプリ６勝目。自身の持つ最多記録を更新した。また、先週の安田記念（シックスペンス）で成し遂げた自身の史上最年長Ｇ１勝利（５７歳２か月２４日）を再び塗り替え「ようやくピークが来ました」と笑いを誘った。勝ちタイムは２分１２秒１。

メイショウタバルは、前走・大阪杯ではクロワデュノールの末脚に屈するも、２着と逃げ粘った。始動戦から上積みは十分で、阪神コースは４戦３勝２着１回。その得意舞台で、古馬春Ｇ１・３冠を狙ったクロワデュノールなど豪華メンバーの一戦を制した。

レジェンドとのコンビにも期待が集まり、ファン投票ではクロワデュノールに次ぐ３４万８６９８票で２位となったメイショウタバル。ファンの期待も背負った武豊騎手は、安田記念制覇後に「来週も記録を更新したいと思います」と宣言していたが、有言実行のＪＲＡ・Ｇ１・８６勝目でターフを沸かせた。

１番人気のクロワデュノール（北村友一騎手）が２着、３番人気のダノンデサイル（戸崎圭太騎手）が３着だった。

武豊騎手（メイショウタバル＝１着）「どうもありがとうございます。（連覇は）いや、もううれしいです。（突然の大雨は）嫌な気持ちではなかった。天国から松本会長が降らせててくれたのかなと思います。競馬なんで何があるか分からないですね。（クロワデュノールの猛追に）本当にきょうはやめてくれ、という気持ちで追いました。昨年から乗せていただいて、きょうが乗ったなかで一番強さを感じました。いい仕上げをしてくれました。（今後について）胸を張ってフランスに行けると思います。（２週連続Ｇ１制覇）ようやくピークが来ました（笑）。遅咲きでした（笑）。きょうは多くのファンが声援を送ってくれて、直前ずぶぬれになった方もいましたけど、いいレースをお見せすることができました。これからも応援よろしくお願いします」