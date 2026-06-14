【宝塚記念】武豊メイショウタバルが連覇達成！直前の大雨による重馬場も味方に快走…2週連続ユタカマジックが炸裂

6月14日、阪神11Rで行われた第67回宝塚記念（3歳上オープン・G1・芝2200m・1着賞金＝3億円）は、武豊騎乗のメイショウタバル（牡5・栗東・石橋守）が連覇を達成した。

2着にクロワデュノール（牡4・栗東・斉藤崇史）、3着にダノンデサイル（牡5・栗東・安田翔伍）が入った。

直前の大雨でメイショウタバルに神風

レース直前にまさかの大雨が降った。急転直下の重馬場変更で、この馬場を大得意としているメイショウタバルに神風が吹いた。スタートをきっちり決めると前半はゆったりした入りで離れた2番手からの競馬に。折り合いもよく進出、直線半ばで先頭に立つ競馬で、ゴール前ではクロワデュノールが迫ったものの見事に凌いで入線、宝塚記念連覇を達成した。また、武豊騎手は先週の安田記念に続くG1連勝で、最年長G1勝利記録を更新している。

宝塚記念を勝ったメイショウタバルは、父ゴールドシップ、母メイショウツバクロ、母の父フレンチデピュティという血統。北海道浦河町・三嶋牧場の生産馬で、馬主は松本好隆氏。通算成績は15戦6勝。重賞は2024年毎日杯（G3）、神戸新聞杯（G2）、2025年宝塚記念（G1）に次いで4勝目。鞍上の武豊騎手は同レース6勝目、管理する石橋守調教師は2勝目。