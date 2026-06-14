Jリーガー2人も出場の豪州がW杯初戦で大きな勝ち点3! ビッグネームを擁するトルコを2-0で破る
[6.14 北中米W杯GL第1節 オーストラリア 2-0 トルコ バンクーバー]
2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会のグループD第1節が14日に行われ、オーストラリア代表がトルコ代表に2-0で勝利した。第2節は20日に開催され、オーストラリアはアメリカ代表、トルコはパラグアイ代表と戦う。
アジアサッカー連盟(AFC)で日本代表としのぎを削るオーストラリアは、6大会連続のW杯出場。一方、トルコはラウンド16で日本を破り、過去最高の3位で終えた2002年日韓大会以来の出場を果たした。
タレントをそろえるトルコはMFハカン・チャルハノール(インテル)を中心に攻撃を組み立て、前線のMFアルダ・ギュレル(レアル・マドリー)らがゴールを脅かすが、仕留め切れない展開が続く。
すると前半27分、オーストラリアがワンチャンスを生かして先制した。
ピンチをしのいだ流れから、自陣左サイドのMFポール・オコン・エングストラー(シドニーFC)が相手の背後にロングパス。走り込んだFWネストリ・イランクンダ(ワトフォード)が複数人のマークをかい潜り、GKウールジャン・チャクル(ガラタサライ)に寄せられながら右足でゴール左に決めた。
トルコは前半30分にDFアブドゥルケリム・バルダクチ(ガラタサライ)の強烈なミドルシュートが左ポストに嫌われるなど、無得点のまま45分を終える。
ハーフタイム明け後もリードを維持するオーストラリアは、後半29分にFWテテ・イェンギ(町田)、DFジェイソン・ゲリア(新潟)と2人のJリーガーを同時投入。直後の同30分に追加点が生まれた。
MFコナー・メトカーフ(ザンクト・パウリ)が右から中央へ運び、ペナルティエリア手前から左足を振り抜く。低い弾道のシュートがゴール右に突き刺さり、2-0となった。
オーストラリアは好セーブを見せるGKパトリック・ビーチ(メルボルン・C)を中心に無失点で逃げ切り、初戦で貴重な勝ち点3を獲得。白星発進は日本を下した2006年ドイツ大会以来となる。トルコはオーストラリアの堅い守備を崩せず、痛い黒星スタートとなった。
2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会のグループD第1節が14日に行われ、オーストラリア代表がトルコ代表に2-0で勝利した。第2節は20日に開催され、オーストラリアはアメリカ代表、トルコはパラグアイ代表と戦う。
アジアサッカー連盟(AFC)で日本代表としのぎを削るオーストラリアは、6大会連続のW杯出場。一方、トルコはラウンド16で日本を破り、過去最高の3位で終えた2002年日韓大会以来の出場を果たした。
すると前半27分、オーストラリアがワンチャンスを生かして先制した。
ピンチをしのいだ流れから、自陣左サイドのMFポール・オコン・エングストラー(シドニーFC)が相手の背後にロングパス。走り込んだFWネストリ・イランクンダ(ワトフォード)が複数人のマークをかい潜り、GKウールジャン・チャクル(ガラタサライ)に寄せられながら右足でゴール左に決めた。
トルコは前半30分にDFアブドゥルケリム・バルダクチ(ガラタサライ)の強烈なミドルシュートが左ポストに嫌われるなど、無得点のまま45分を終える。
ハーフタイム明け後もリードを維持するオーストラリアは、後半29分にFWテテ・イェンギ(町田)、DFジェイソン・ゲリア(新潟)と2人のJリーガーを同時投入。直後の同30分に追加点が生まれた。
MFコナー・メトカーフ(ザンクト・パウリ)が右から中央へ運び、ペナルティエリア手前から左足を振り抜く。低い弾道のシュートがゴール右に突き刺さり、2-0となった。
オーストラリアは好セーブを見せるGKパトリック・ビーチ(メルボルン・C)を中心に無失点で逃げ切り、初戦で貴重な勝ち点3を獲得。白星発進は日本を下した2006年ドイツ大会以来となる。トルコはオーストラリアの堅い守備を崩せず、痛い黒星スタートとなった。