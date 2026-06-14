ミセスが2連覇の快挙達成！『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』最優秀アーティスト賞受賞
Mrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）が、国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ）にて、最優秀アーティスト賞を獲得。同部門を2連覇する快挙を成し遂げた。
■パフォーマンスアーティストとして「クスシキ」を披露
ミセスは、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のGrand Ceremony第2部の開幕を飾るパフォーマンスアーティストとして「クスシキ」を披露した。
前半は、2025年初開催時のオープニングショーの舞台ともなった平安神宮でのパフォーマンス映像からスタートすると、後半はTOYOTA ARENA TOKYOのステージ上に突如登場。まるで、時空を超えて2025年から2026年へと繋ぐかのような驚きのパフォーマンスが、YouTubeで全世界へ配信された。
■関連リンク
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』公式サイト
https://www.musicawardsjapan.com/
Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE
https://mrsgreenapple.com/