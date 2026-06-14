岩本照が夜景をバックに“ドルガバ”コーデを披露！「最高ビジュ」「洋服が似合いすぎ」「表情も視線も大優勝」「夜景をバックにしたひーくんかっこよすぎ」の声

【写真】夜景をバックにうつむく…Snow Man岩本照のドルチェ＆ガッバーナコーデ

Snow Manの岩本照が自身のInstagramで、Dolce & Gabbana（ドルチェ＆ガッバーナ）のコーディネートを披露した。

■Snow Man岩本照が纏うDolce & Gabbana

岩本は夜の街をバックにした1ショットなど計4点を公開した。

この日の岩本はデニムのセットアップに、淡いくすみブルーのバッグをチョイス。バッグには魚型のチャームをつけている。

1枚目は手持ち、2枚目ではタイトな斜めがけにしてみせるなど、岩本の動きのある写真を通してバッグの使い勝手の良さがさりげなく伝わってくる。

また、デニム地のトップスの胸元にはD＆Gの刺繍が施されており、こちらも目を引くワンポイントとなっている。バッグをまるで相棒のように持つ岩本の愛らしさが際立つショットが並んだ。

■写真：Snow Man岩本照のドルチェ＆ガッバーナコーデ

この投稿には、「ドルガバさんのコーディネートが素晴らしすぎる」「最高ビジュ」「ドルチェガッバーナさんの洋服が似合いすぎている」「表情も視線も大優勝」「夜景をバックにしたひーくんかっこよすぎる」とコーディネートや夜景をバックにしたショットに称賛の声が寄せられていた。

さらに、「まって！めっちゃカッコイイ」「好き！好き！」「呼吸止まりそう」「かっこよすぎて呼吸できない！」など、岩本の魅力を受けて呼吸が乱れた様子のコメントも寄せられていた。