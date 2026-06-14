LE SSERAFIMウンチェ、変形トップス×ミニスカで大胆肌見せ「何頭身なの？」「破壊力すごい」と反響
【モデルプレス＝2026/06/14】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）が6月13日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つ衣装姿を公開した。
【写真】19歳K-POP美女「体の半分以上が脚」ウエスト＆美脚全開ショット
6月11日に放送された韓国の音楽番組「M COUNTDOWN」にて、LE SSERAFIM、ILLIT（アイリット）、KATSEYE（キャッツアイ）によるコラボレーション楽曲「ICONIC BY MISTAKE」を初披露。ウンチェは「ICONIC BY MISTAKE」とハートの絵文字を添え、衣装を着用した写真を投稿した。片肩とウエスト部分が大きく開いた変形トップスにファーがあしらわれたミニスカートとロングブーツを合わせ、引き締まった美しいウエストとスラリとした脚が際立っている。
この投稿は「美しさレベチ」「圧巻のオーラ」「何頭身なの？」「体の半分以上が脚」「破壊力すごい」「ポニーテールも可愛すぎ」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】19歳K-POP美女「体の半分以上が脚」ウエスト＆美脚全開ショット
◆ウンチェ、美ウエスト＆美脚際立つ衣装姿披露
6月11日に放送された韓国の音楽番組「M COUNTDOWN」にて、LE SSERAFIM、ILLIT（アイリット）、KATSEYE（キャッツアイ）によるコラボレーション楽曲「ICONIC BY MISTAKE」を初披露。ウンチェは「ICONIC BY MISTAKE」とハートの絵文字を添え、衣装を着用した写真を投稿した。片肩とウエスト部分が大きく開いた変形トップスにファーがあしらわれたミニスカートとロングブーツを合わせ、引き締まった美しいウエストとスラリとした脚が際立っている。
◆ウンチェの投稿に「美しさレベチ」と反響
この投稿は「美しさレベチ」「圧巻のオーラ」「何頭身なの？」「体の半分以上が脚」「破壊力すごい」「ポニーテールも可愛すぎ」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】