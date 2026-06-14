

左から、ピアニスト・田口菜々子、森保一監督、バイオリニスト・竜馬

バイオリニストの竜馬が14日、自身のInstagramを更新し、サッカー日本代表の森保一監督（57）へ向けて制作した世界に一枚だけのCDを直接手渡したことを報告した。あわせて、森保監督のためだけに制作したオリジナル楽曲「その先へ」を披露したことを明かした。

竜馬は、大河ドラマ「龍馬伝」「天地人」や映画「ALWAYS 三丁目の夕日」「海猿」など300本以上の映像作品の演奏に携わるヴァイオリニスト。2025年に東京ドームで開催されたシカゴ·カブスとロサンゼルス·ドジャースによる開幕戦「MLB Tokyo Series presented by Guggenheim」では、自身が率いる「竜馬四重奏」としてオープニングセレモニーに出演したほか、自身が作曲した「YAMATO」が野球日本代表「侍ジャパン」の応援歌にも起用されている。

竜馬と森保監督が初めて出会ったのは、2023年8月に佐賀県で行われた森保監督の講演会。オープニングアクトを務めた竜馬が本番前に楽屋を訪れた際、森保監督から「龍馬伝は試合前に必ず聴く10曲のリストに入っている」と声を掛けられた。「龍馬伝」のレコーディングに参加していた竜馬がその場で演奏を披露すると、森保監督は目に涙を浮かべながら「音楽はやっぱり凄いですね」と感慨深げに語った。その後、2024年3月には千葉県のJFA夢フィールドへ招かれ、森保監督と約30分にわたり対話。「私たちはフットボールで世界と闘い勝つことで、日本人も凄いんだ、やれるんだという誇りを伝えたい」という森保監督の言葉に、竜馬は深く心を動かされた。日本人として世界に挑み続ける森保監督の姿、その挑戦、苦悩、そして栄光の軌跡に共鳴した竜馬は、その想いを一曲の音楽として表現することを決意。こうして生まれたのが「その先へ」だった。

さらに竜馬は、森保監督のためだけに特別なCDを制作。今回あらためてJFA夢フィールドを訪れ、「その先へ」を生演奏で披露した上で、世界に一枚だけのCDを直接手渡した。

演奏を聴いた森保監督は、「聴いているだけで歌詞がなくても曲だけで熱くなるというか、こみ上げてくることがあるっていうのは本当にすごいなと思いました」と語り、「今からやろうぜ！とパッションが沸き上がってくるような曲を作っていただき、ありがとうございます」と感謝の言葉を送った。なお、このCDの一般リリース予定はなく、森保監督へ贈られた世界で一枚だけの作品だという。

投稿の最後で竜馬は、「いよいよ始まるW杯。いち日本人として、心から応援しています！！ 日本一丸となり、その先へ！！」と、日本代表へ熱いエールを送った。

Instagram投稿全文

森保一監督と初めてお会いしたのは2023.8.10佐賀で行われた森保監督の講演会の際に、オープニングアクトを務めさせていただいた時でした。本番前に楽屋ご挨拶に伺った折に、竜馬のプロフィールを見ていただき『龍馬伝は試合前に必ず聴く10曲のリストに入っていて』と伺い龍馬伝のレコーディングをさせていただいた自分としては大変嬉しく、その場で龍馬伝を演奏すると監督は目に涙をためながら『音楽はやっぱり凄いですね』と言って下さいました。

そこからご縁をいただき2024.3.11にJFA(Japan Football Association)の夢フィールドに呼んでいただき、監督と30分ほどお話をさせていただきました。そこで伺ったお話は自分のルーツにも繋がるもので、とても共感と感動をしました『私たちはフットボールで世界と闘い勝つことで、日本人も凄いんだ！やれるんだ！という誇りを伝えたい』とその話を伺いすぐにインスピレーションが浮かび森保監督のために作ったのが【その先へ】という曲です。

日々コミュニケーションを取り、トレーニングを積み、自分を磨き上げ、日本一丸となって『最高の景色を』目指す森保監督の姿に日本人として共鳴し、森保監督のためだけに『その先へ』や『龍馬伝』を含めた渾身の12曲の世界でたった１枚のCDを作り

今回改めてJFA夢フィールドに伺い、森保監督のために演奏をさせていただき、アルバムを直接お渡しすることが出来ました。

森保監督から「聴いているだけで歌詞がなくても曲だけで熱くなるというか、こみ上げてくることがあるっていうのは本当にすごいなと思いました。今からやろうぜ！とパッションが沸き上がってくるような曲を作っていただき、ありがとうございます」と心温まる言葉をいただきました。ご協力いただきましたリタジャパンの皆様、JFAの皆様、ありがとうございます。

いよいよ始まるW杯

いち日本人として、心から応援しています！！

日本一丸となり、その先へ！！

ヴァイオリニスト竜馬