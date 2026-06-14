【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄を埋めるひらがな2文字は？ ヒントは英語の学習
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、一本釣りで知られる海の幸、外国語の学習、そして手紙をすっきりと収める方法という、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
か□□
は□□ん
み□□り
ヒント：太平洋を泳ぎ回り、たたきや削り節の原料として日本の食文化を支える海の生き物。1枚の書類を均等な幅で重ねて小さくする手順を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「つお」を入れると、次のようになります。
かつお（鰹）
はつおん（発音）
みつおり（三つ折り）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、古くから日本人に親しまれてきた食材から、円滑な会話を支える音声学的な要素、さらにはビジネス文書の送付で役立つ実用的な手法までを網羅しました。共通する「つお」という響きが、食生活を豊かに彩る海の恵み、言語による正確な意思疎通、情報をスマートにまとめる日常の工夫を意外なリズムでつなげています。言葉の新しい組み合わせを楽しんでいただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、一本釣りで知られる海の幸、外国語の学習、そして手紙をすっきりと収める方法という、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
か□□
は□□ん
み□□り
ヒント：太平洋を泳ぎ回り、たたきや削り節の原料として日本の食文化を支える海の生き物。1枚の書類を均等な幅で重ねて小さくする手順を思い浮かべてみてください。
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正解：つお正解は「つお」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「つお」を入れると、次のようになります。
かつお（鰹）
はつおん（発音）
みつおり（三つ折り）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、古くから日本人に親しまれてきた食材から、円滑な会話を支える音声学的な要素、さらにはビジネス文書の送付で役立つ実用的な手法までを網羅しました。共通する「つお」という響きが、食生活を豊かに彩る海の恵み、言語による正確な意思疎通、情報をスマートにまとめる日常の工夫を意外なリズムでつなげています。言葉の新しい組み合わせを楽しんでいただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)