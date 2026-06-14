ガッツ石松さんを最初にイジった芸人＆「OK牧場」のすごさ 爆笑問題が追悼秘話
お笑いコンビ・爆笑問題（太田光、田中裕二）が、14日放送のTBS系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜 前9：54）に出演し、訃報が伝えられたガッツ石松さんを追悼した。
【親子写真】ガッツ石松さん、愛娘・鈴木佑季との仲良しショット
ガッツさんは今月2日、肺炎のため死去。76歳だった。11日に所属事務所が公表した。
ボクシング世界王者からタレントに転身し、『サンデー・ジャポン』にも出演するなど、爆笑問題とも多数共演があった。田中は「常におもしろいっていう人でした」としのんだ。
太田は「元々、ガッツさんをおもしろくイジったのはビートたけしさんの『オールナイトニッポン』」だとし、ガッツさんのフレーズ「OK牧場」にも言及。「OK牧場って突然言い出したんですよ。（ネタ元は）映画なんです。アメリカの西部劇。それを何で今さら言うの？っていう面白さが実は最初すごく新鮮だった」と振り返った。
【親子写真】ガッツ石松さん、愛娘・鈴木佑季との仲良しショット
ガッツさんは今月2日、肺炎のため死去。76歳だった。11日に所属事務所が公表した。
ボクシング世界王者からタレントに転身し、『サンデー・ジャポン』にも出演するなど、爆笑問題とも多数共演があった。田中は「常におもしろいっていう人でした」としのんだ。
太田は「元々、ガッツさんをおもしろくイジったのはビートたけしさんの『オールナイトニッポン』」だとし、ガッツさんのフレーズ「OK牧場」にも言及。「OK牧場って突然言い出したんですよ。（ネタ元は）映画なんです。アメリカの西部劇。それを何で今さら言うの？っていう面白さが実は最初すごく新鮮だった」と振り返った。