ガッツ石松さん （C）ORICON NewS inc.

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　お笑いコンビ・爆笑問題（太田光、田中裕二）が、14日放送のTBS系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜　前9：54）に出演し、訃報が伝えられたガッツ石松さんを追悼した。

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　ガッツさんは今月2日、肺炎のため死去。76歳だった。11日に所属事務所が公表した。

　ボクシング世界王者からタレントに転身し、『サンデー・ジャポン』にも出演するなど、爆笑問題とも多数共演があった。田中は「常におもしろいっていう人でした」としのんだ。

　太田は「元々、ガッツさんをおもしろくイジったのはビートたけしさんの『オールナイトニッポン』」だとし、ガッツさんのフレーズ「OK牧場」にも言及。「OK牧場って突然言い出したんですよ。（ネタ元は）映画なんです。アメリカの西部劇。それを何で今さら言うの？っていう面白さが実は最初すごく新鮮だった」と振り返った。