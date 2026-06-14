FANTASTICS、MAZZELら5組がKアリーナ横浜で競演！『BEAT AX -SUMMER EDITION 2026-』Boys Dayの出演アーティスト発表

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7月10日に神奈川・Kアリーナ横浜で『BEAT AX -SUMMER EDITION 2026-』Boys Dayが開催されることが決定。出演アーティストも発表された。

■7月12日には=LOVEらが出演するGirls Dayも

日本テレビが贈る、大型会場での音楽ライブブランド『BEAT AX』。2023年の立ち上げ以降、vol.9まで開催されてきたこのライブが2026年、夏のスペシャル版を開催。

すでに7月12日は、Girls Dayとして＝LOVE、Ave Mujica、RAISE A SUILENの3組が出演することが発表されているが、このたび7月10日にBoys Dayが開催されることが決定、出演者も決定された。

ダンス＆ボーカルシーンを代表する人気グループFANTASTICS、初の全国アリーナツアーを成功させ破竹の勢いのMAZZELの他、BUDDiiS、Lienel、BMSG TRAINEEの5組がKアリーナ横浜に集結する。

今年の夏を最高に盛り上げる、スペシャルなライブをお見逃しなく。Boys Dayのチケットは、最速先行受付が現在実施中。詳細はイベント公式サイトで。

■イベント情報

『BEAT AX -SUMMER EDITION 2026-』

Boys Day：07/10（金）神奈川・Kアリーナ横浜

出演：BUDDiiS、BMSG TRAINEE、FANTASTICS、MAZZEL、Lienel（五十音順）

Girls Day：07/12（日）神奈川・Kアリーナ横浜

出演：Ave Mujica、＝LOVE、RAISE A SUILEN（五十音順）

■関連リンク

『BEAT AX -SUMMER EDITION 2026-』OFFICIAL SITE

https://beatax.jp/se2026/main.html