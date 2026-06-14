【MAJ2026】グランドセレモニー見逃し配信の“詳細タイテ”公開 「曲振りができず必死に繋ぐ菅田将暉とミセスのみなさん」など見どころ続々
国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ）のグランドセレモニーが13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催され、この模様はNHK総合テレビで生中継された。NHK ONEで見逃し配信中で、詳細なタイムテーブルが公開されている。
【写真】『MAJ2026』NHK ONE見逃し配信の「詳細タイテ」
『MAJ』では、般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会が主催する国際音楽賞。音楽業界の主要5団体が垣根を越えて設立し、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトに掲げる。今年が2回目の開催となり、豪華アーティストが集結。音楽関係者約5000人による投票によって各賞が決定したほか、多彩なパフォーマンスで魅了した。
NHK ONEはグランドセレモニーの第1部・第2部を配信。NHK MUSICの公式Xでは分数を細かく刻んだ「もくじ」が掲載された。
オープニングムービーやスペシャルパフォーマンスの目安時間のほか、「MC菅田将暉の第一声」「佐野勇斗と高橋海人（※高＝はしごだか）は今も友達」「星野源の発見」「米津が乗車」「山下達郎からの“粋な計らい”」さらに、「準備が整わぬため曲振りができず必死に繋ぐ菅田将暉とミセスのみなさん」など、多彩な「もくじ」が並んでいる。
視聴者からは「時間ごとにまとめられていてすごく見やすいです！ありがとうございます！」「わかりやすくてありがたいです」などの声が寄せられている。
【写真】『MAJ2026』NHK ONE見逃し配信の「詳細タイテ」
『MAJ』では、般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会が主催する国際音楽賞。音楽業界の主要5団体が垣根を越えて設立し、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトに掲げる。今年が2回目の開催となり、豪華アーティストが集結。音楽関係者約5000人による投票によって各賞が決定したほか、多彩なパフォーマンスで魅了した。
オープニングムービーやスペシャルパフォーマンスの目安時間のほか、「MC菅田将暉の第一声」「佐野勇斗と高橋海人（※高＝はしごだか）は今も友達」「星野源の発見」「米津が乗車」「山下達郎からの“粋な計らい”」さらに、「準備が整わぬため曲振りができず必死に繋ぐ菅田将暉とミセスのみなさん」など、多彩な「もくじ」が並んでいる。
視聴者からは「時間ごとにまとめられていてすごく見やすいです！ありがとうございます！」「わかりやすくてありがたいです」などの声が寄せられている。