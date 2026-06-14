「散歩してたら田植えが終わった田んぼに、囲われた浮島みたいなのがあるのを見つけたんだけど、コレって何？」



【写真】「浮島」、その後の様子

そんなコメントとともにXに投稿された写真が、多くの人の関心を集めました。投稿したのは、mashMaronさん（@Maronmash）です。



写真に写っているのは、田植えを終えたばかりとみられる水田。水を張った田んぼには、整然と植えられた苗が並んでいます。その中に、ぽかんと浮かぶ小さな長方形の“島”のような場所がありました。



周囲には4本の支柱が立てられ、紐のようなもので囲われています。そこだけ苗が植えられていないようにも見え、青々とした草が水面から盛り上がるように残されています。水田の中に突然現れた不思議な区画。投稿者さんは、思わず足を止めました。



「神事では」「井戸の跡では」広がった推測

投稿は816万件を超えて表示され、3.5万件の“いいね”が寄せられました。コメント欄では、この不思議な一角の正体をめぐって、さまざまな推測が寄せられています。



中でも目立ったのは、田んぼにまつわる信仰や神事ではないか、という声でした。田の神様が降りて来られたときの休息所として、田んぼの中に1カ所だけ稲を植えない区画を設ける風習があるのではないか、という見方です。



また、別の地域で似たような光景を見たことがあるという人からは、「井戸の跡」と聞いたことがあるという声も。田畑の中に不自然な盛り上がりがある場合、先祖のお墓など土地に関わる場所である可能性を指摘する声もありました。



さらに、支柱と紐で囲われている様子から「結界のように見える」「神域ではないか」と受け止める人もいました。穀物には神霊が宿るとされ、かつて田植えが単なる農作業ではなく、神事としての意味も持っていたことに触れながら、何らかの慣わしの名残ではないかと考える声も寄せられています。



ひとつの小さな“浮島”のような区画をきっかけに、田の神様、井戸の跡、墓、神域、土地に残る慣習へと想像は広がっていきました。



初めて目にした光景、一体なんだろう？

投稿者さんに撮影時の状況を聞くと、最初は特別なものだとは思わなかったといいます。



「田植えで余った稲を集めて置いているのかなと思いました。ただ、よく見ると支柱とロープで囲われていて、そのことに違和感を覚えたんです。それで気になって、写真に撮ってみました。このような光景を見たのは、今回が初めてです」



田植えの後の田んぼでは、苗や草がまとまって残っているように見えることもあります。ただ、投稿者さんが気になったのは、そこに支柱とロープのような囲いがあったことでした。自然に残された草ではなく、意図して区切られているように見えたことが、写真に収めるきっかけになったようです。



「囲いはこの1カ所だけでした。周りの田んぼを見渡しましたが、同じような囲いはありませんでした」



投稿には多くの反響が寄せられました。なかでも投稿者さんは、「田の神様が降りて来られた時のご休憩所という風習（神事）では、というコメントが印象に残りました」と話します。



田植えを終えた水田に、ひとつだけ残された小さな“浮島”。そこにどのような意味があるのかは、地域や土地の事情によって異なる可能性があります。ただ、何げない散歩中に見つけた一角が、田んぼと人の暮らし、信仰や記憶について考えるきっかけになったことは確かです。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）